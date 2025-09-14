Pedro Sánchez, sobre las protestas propalestinas en La Vuelta: "Nuestra admiración a quienes se movilizan por causas justas"

Los detalles El presidente del Gobierno ha expresado su "reconocimiento y respeto a los deportistas" de La Vuelta, pero también ha destacado su "admiración" por quienes se han movilizado en defensa del pueblo palestino.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que este domingo termina La Vuelta, tras lo que ha querido mostrar su "admiración" por quienes han mostrado su apoyo al pueblo palestino durante diferentes etapas. "Vaya por delante nuestro respeto y reconocimiento absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina", ha expresado el líder del Ejecutivo.

Así, el líder socialista ha criticado que la oposición "no dice nada ante la barbarie en Gaza". "No dice nada; no dice nada ni en economía, ni en empleo, ni en servicios sociales, ni en igualdad, ni en transformación energética, ni, por supuesto, en lo que está sucediendo en Gaza. Tienen menos ideas que educación", ha manifestado durante un acto del PSOE-A en Málaga.

En este contexto tan complejo en lo internacional, ha dicho, "España brilla como ejemplo y orgullo": "Ejemplo ante una Comunidad Internacional donde ven cómo España da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos; y también orgullo de ver un país tan plural como el nuestro y tan diverso en lo territorial, pero que se pone de acuerdo en una causa tan justa como son los derechos humanos", ha declarado Pedro Sánchez.

"PP y Vox son lo mismo"

Por otro lado, se ha mostrado muy crítico con "la derecha de PP y Vox", partidos que, a su juicio, "son lo mismo". "De hecho, tengo muy claro que si el PP necesita a Vox después de las elecciones andaluzas, ahí estará para echar una mano Abascal a Feijóo, o Vox a Moreno Bonilla", ha subrayado, a lo que ha añadido: "Y si no, que se lo pregunten a Mazón en Valencia, para desgracia y vergüenza de la política en la Comunidad Valenciana".

Para Sánchez, "la oposición lo único que hace es insultar, mimetizarse con la ultraderecha, y plantear siempre políticas contrarias a la gente". "Solo insultan, y quieren demoler lo que hemos levantado en estos siete años con muchísimo esfuerzo después de la crisis financiera. No solo practican la mala política, sino también la mala educación, y lo único que hacen es insultar", ha insistido, al tiempo que ha recordado que Alberto Núñez Feijóo dijo que llegaba para ganar al PSOE, pero están "en el insulto".