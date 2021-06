Los indultos a los presos del procés han centrado la sesión de control al Gobierno de este miércoles tras el giro del líder de ERC, Oriol Junqueras, que descartó la vía unilateral en una carta publicada en laSexta.com.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha sido la encargada de lanzar las preguntas a Carmen Calvo, ya que el presidente Sánchez no ha asistido debido a un viaje oficial a Argentina. "¿Qué es eso de comparar la justicia con la venganza?", ha espetado la popular, que ha acusado al Gobierno de querer "pasar de un referéndum ilegal a uno pactado al margen de la constitución".

"Quieren la amnistía, ¿van a cede también a eso? ¿Por qué aceptan como interlocutor a un condenado por sedición?", ha preguntado Gamarra, a lo que Calvo ha respondido: "No voy a contestar a nada que no ha ocurrido, ¿van a inventar el control preventivo en esta cámara?".

Gamarra ha replicado asegurando que "muchos votantes socialistas y les han abandonado" por los indultos y ha asegurado que el Gobierno "ya tiene la decisión tomada": "No nos tomen por tontos y no nos tomen el pelo. ¿Admiten que hay presos políticos? Los españoles no quieren un Gobierno que se alía con delincuentes".

Calvo, en turno de réplica, ha pedido al PP que no se preocupe "por los militantes" del PSOE. "Preocúpese por los integrantes de su partido que no van el domingo a acompañar al señor Casado a la segunda parte de la foto de Colón", ha dicho en referencia las ausencias de Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco.

"España no necesita a Vox, a la ultraderecha, ya les tenemos a ustedes que van detrás de ellos. No son alternativa, no tienen absolutamente nada en lo alto de la mesa, por eso se van a la plaza de Colón, a seguir enfrentando a Cataluña contra España y a España contra Cataluña", ha criticado la vicepresidenta del Gobierno.

Además, Calvo ha reprochado que el Gobierno es "heredero del desastre" del PP, algo que intenta "resolver de manera constitucional y digna para el bien del país". "No nos ayudan pero dejennos en esa responsabilidad con un poco de calma. La plaza de Colón es la nadería, la impotencia", ha dicho.

La vicepresidenta también ha retado al PP a recoger firmas en Cataluña en contra de los indultos, ya que solo están recogiendo en otros puntos de España: "Valientes, que son ustedes muy valientes, recojan firmas en Cataluña, miren a la cara a los catalanes, a los independentistas y a los no independentistas. Dígales que tienen una salida para este país, diganselo porque no la tienen".

Arrimadas, al Gobierno: "No tienen palabra ni principio"

La líder de Ciudadanos también ha cargado contra el Gobierno por los posibles indultos del procés, y ha preguntado directamente al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo: "¿Su Gobierno va a indultar finalmente a sus socios pasando por encima de la justicia?".

El ministro ha asegurado que el Ejecutivo "cumple la ley" por lo que "no humilla a nadie". "Dicen que es humillación, pero la sociedad no está muy de acuerdo con sus pareceres. Mire los resultados en Cataluña y Madrid", ha dicho.

Inés Arrimadas ha respondido leyendo frases del Gobierno de años anteriores y les ha acusado de no tener "palabra ni principio": "Solo instinto de supervivencia. Necesitan el voto de estos señores para mantenerse en Moncloa. No se puede dar el indulto a quien no se arrepiente y dice que lo volverá a hacer".

"¿Qué pasa con los catalanes constitucionalistas? ¿directamente que nos zurzan? Con ustedes siempre hay premio para quienes se saltan las leyes", ha reprochado Arrimadas, a lo que Campo le ha preguntado: "¿Qué propone para restaurar las heridas? Eso es lo que me gustaría oír y esa es la misión de un Gobierno".

El PP, a Campo: "Es el arquitecto de la mayor traición a España"

El Partido Popular también ha arremetido contra el ministro Campo. El diputado Luis Santamaría le ha acusado de haberse "convertido en el arquitecto de la mayor traición a España" y de "pisotear el Tribunal Supremo".

"Me preocupa que el Gobierno acuda a esa mesa de diálogo con los pantalones a la altura de la zona rotular porque necesita los votos parlamentarios del independentismo", ha dicho.

Campo ha respondido a Santamaría asegurando que "no entiende lo que es la ley del indulto": "Tan legal es la concesión como la denegación. El Gobierno acepta de forma severa los acatamientos del Tribunal Supremo, pero no quiere decir que no se pueda aplicar el indulto cuando existan razones de equidad, justicia o utilidad pública".

Montero: "El PP une su destino a la ultraderecha"

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que no hay una fecha exacta para la concesión o no de los indultos y ha explicado que "hay que dejar que el ministerio marque los ritmos". "No se si será antes de vacaciones", ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser.

Preguntada sobre quién arriesga más en esta cuestión -ERC o el Gobierno-, Montero ha destacado que "para que sea una salida real y no sea una pose" tienen que "arriesgar todos": "En política tenemos que dar pasos si queremos transformar la realidad. Cuando los riesgos están medidos y persiguen el interés general siempre encuentran la comprensión de la ciudadanía".

Sobre la manifestación de la derecha en la plaza madrileña de Colón en contra de los indultos, Montero afea que "el PP une su destino a la ultraderecha" y que "Ciudadanos no ha aprendido nada".

El Gobierno apunta que JxCAT "quiere seguir viviendo del conflicto"

Fuentes del Gobierno aseguran a laSexta que el Ejecutivo cree que el camino marcado por Junqueras y su renuncia a la vía unilateral tiene un coste político importante y admite que hay tensión en las filas republicanas, donde tienen que hacer pedagogía.

Además, sobre la carta de respuesta de Jordi Sánchez señalan que se empeñan en mantener vivo el conflicto a pesar de que hay mucho independentistas que "no están por la labor". Las mismas fuentes explican que a Junts "le pasa como al PP": "Quieren seguir viviendo del conflicto porque si los presos salen de la cárcel se acabaron los lazos amarillos y el chiringuito de Puigdemont en Bruselas".