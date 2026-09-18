Las lluvias y tormentas mantienen en aviso a cinco CCAA este viernes, con alerta naranja en Baleares

Los detalles Ibiza, Mallorca y Formentera registran una alerta naranja por tormentas, mientras que será amarillo en Murcia. Además, Almería, Granada, Barcelona, Alicante y Tarragona tienen aviso amarillo por lluvias.

Este viernes, Andalucía, Baleares, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña están en aviso por lluvias y tormentas, con Baleares en nivel naranja, según la AEMET. Ibiza, Mallorca y Formentera enfrentan alerta naranja por tormentas, mientras que Murcia tiene aviso amarillo. Almería, Granada, Barcelona, Alicante y Tarragona también están en aviso amarillo por lluvias. El sábado, la inestabilidad continuará en Baleares y el litoral oriental de la Península, con cielos poco nubosos en general. En el extremo norte peninsular, habrá cielos cubiertos y lluvias débiles. Las temperaturas máximas subirán en la Península, sin cambios en Baleares y en descenso en Canarias. Las mínimas permanecerán estables, excepto en el Estrecho y montañas del oeste y noroeste, donde aumentarán, y en zonas bajas de Extremadura, donde disminuirán.

Andalucía, Baleares, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña están en aviso por lluvias y tormentas de cara a este viernes en una jornada en la que el archipiélago balear alcanzará el nivel naranja de aviso, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Ibiza, Mallorca y Formentera registran una alerta naranja por tormentas, mientras que será amarillo en Murcia. Además, Almería, Granada, Barcelona, Alicante y Tarragona tienen aviso amarillo por lluvias.

De cara a este sábado, se mantendrá la inestabilidad atmosférica en Baleares y en el litoral oriental de la Península, donde podrían producirse acumulados significativos. De igual modo, podría darse algún chubasco aislado en otros puntos del litoral este peninsular durante la primera mitad del día.

Aún así, en líneas generales los cielos tendrán una tendencia a quedar poco nubosos. Por otro lado, el organismo estatal ha indicado que se registrarán cielos nubosos o cubiertos en el extremo norte peninsular y que un frente dejará precipitaciones débiles en el área cantábrica.

Para el resto del territorio, el pronóstico recoge cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Por la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en interiores del sur peninsular y montañas del resto, con chubascos en el entorno de las Béticas con probabilidad de ser localmente fuertes en su extremo oriental.

Asimismo, habrá cielos nubosos con lluvias débiles en el norte de las islas canarias e intervalos nubosos en el resto. Además, podrían darse bancos de niebla matinales en regiones del cuadrante sureste peninsular y, de forma aislada, también en otras zonas del prelitoral mediterráneo y del norte peninsular.

En lo que respecta a los termómetros, AEMET ha indicado que las máximas aumentarán de forma entre ligera y moderada en la Península, no registrarán cambios en Baleares y estarán en descenso en Canarias.

En el otro extremo, las mínimas registrarán pocos cambios, salvo en el Estrecho y montañas del oeste y noroeste, donde habrá ascensos; y zonas bajas de Extremadura, donde se registrarán descensos. A su vez, podrían darse heladas débiles en cumbres del Pirineo.

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