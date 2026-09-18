El PP acusa al Gobierno de "dejar vendidos a policías y guardias civiles" en el traslado de migrantes y exige la "devolución inmediata"

Los detalles La portavoz 'popular', Ester Muñoz, asegura que Sánchez ha dejado a Ceuta "abandonada a su suerte". Por su parte, Miguel Tellado reclama la devolución inmediata de todas las personas que siguen en la ciudad autónoma.

Este viernes comenzó el traslado de migrantes desde las playas de El Trampolín y Benítez al puerto de Ceuta, generando caos y tensión entre ellos y la Policía Nacional. Desde las 7:00 de la mañana, las fuerzas de seguridad han intentado organizar el traslado en grupos reducidos, pero la situación se complicó, obligando a los agentes a disparar bolas de goma. La Unidad de Intervención Policial también intervino. El principal problema es la diferencia entre el número de migrantes, más de 4.000, y la capacidad de acogida, de 1.800 plazas. El Partido Popular ha criticado al Gobierno, responsabilizándolo del caos y reclamando la expulsión de los migrantes.

Este viernes ha comenzado el traslado de los miles de migrantes que aún continuaban n las playas de El Trampolín y de Benítez al puerto de Ceuta. En el desplazamiento se han vivido momentos de caos y enorme tensión entre los migrantes y los agentes de la Policía Nacional, que se han encargado del operativo.

A partir de las 7:00 de la mañana, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han comenzado el traslado de los migrantes por medio de embolsamientos de grupos reducidos para tratar de facilitar la operación. Sin embargo, los nervios se han apoderado de muchas de las personas que iban a ser trasladadas, por lo que se han vivido escenas de tensión entre la masa, ante lo cual los agentes han optado por disparar bolas de goma. Además, ha intervenido la Unidad de Intervención Policial (UIP) para hacer frente a los altercados.

Los migrantes permanecen actualmente en Beníez a la espera de que los agentes puedan organizar el grupo y reanudar el traslado de forma ordenada hacia las instalaciones portuarias.

El principal problema al que se enfrenta el dispositivo es la diferencia entre el número de personas que permanecen en los asentamientos y la capacidad de las instalaciones de acogida. Las estimaciones sitúan en más de 4.000 los migrantes que viven actualmente entre los asentamientos del Trampolín y Benítez, mientras que el recurso habilitado en el puerto dispone de unas 1.800 plazas.

Ante esta situación, el Partido Popular no ha tardado en pronunciarse y señalar directamente al Gobierno como responsable del caos en el traslado de migrantes. "Así gestiona Pedro Sánchez una invasión, de nuevo dejando vendidos a policías nacionales, guardias civiles y militares", ha criticado la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz. Además, ha denunciado que Ceuta está "abandonada a su suerte". "Jamás te lo perdonaremos", ha añadido Muñoz refiriéndose al presidente del Gobierno.

Por su parte, el secretario general de los 'populares', Miguel Tellado, ha insistido en la postura mantenida por Génova durante las últimas semanas, reclamando la expulsión de todos los migrantes que siguen en Ceuta 50 días después de la avalancha migratoria. "Devolución inmediata", ha reclamado Tellado a través de la red social X. Además, ha vuelto a pedir la dimisión del Gobierno.

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