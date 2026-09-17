El puerto de Ceuta se prepara para acoger a migrantes que siguen en las calles: se espera un traslado "inminente" antes del fin de semana

Los detalles Decenas de migrantes se han acercado a las playas de El Trampolín y De Benítez tras ser avisados de esa posible reubicación.

Decenas de migrantes en Ceuta se han dirigido a las playas de El Trampolín y De Benítez, anticipando un traslado al nuevo campamento en el puerto, cuya construcción ha sido aprobada por la Audiencia Nacional. Este campamento, que se espera albergue a más de mil personas, está casi listo, con instalaciones como aseos y duchas ya conectadas. El realojo de los migrantes es inminente, posiblemente este viernes, y muchos se han movilizado para asegurar un lugar. La Audiencia Nacional ha rechazado una medida cautelar del Sindicato Unificado de Policía que buscaba detener la apertura del campamento por motivos de seguridad.

Decenas de migrantes que permanecen en las calles de Ceuta se han acercado durante la tarde del jueves hasta los asentamientos situados en las playas de El Trampolín y De Benítez ante el aviso recibido por un posible traslado hacia el campamento de acogida del puerto.

La Audiencia Nacional ha dado luz verde a la construcción de este campamento, del que se están terminando los preparativos y que se espera que acoja a más de un millar de personas.

El realojo de estas personas que continúan sobreviviendo en las calles es "inminente" y, según ha confirmado laSexta, se espera que ocurra, a más tardar, este viernes. Por eso, muchos migrantes se han acercado a las playas para intentar conseguir una plaza en este nuevo espacio de acogida.

El campamento está situado en el Muelle de Poniente del puerto de la ciudad y la zona de Levante. Allí, los técnicos están terminando de conectar los aseos y las duchas; mientras que la bomba, que era una de las partes más complejas de la instalación, está lista.

También falta colocar algunas camas y se baraja poner algunos colchones temporalmente en el suelo.

Avisos para ir a las playas

Algunos de los migrantes han sido alertados de la prontitud del realojo a través del teléfono móvil por otros compatriotas que permanecen en las playas desde hace varias semanas.

Según 'EFE', están siendo informados de que para ser reubicados tienen que estar en estos espacios de las playas, de ahí el incremento en la llegada de estas personas que permanecen en otros lugares del litoral, en viviendas o en el monte.

La situación se produce después de que la Audiencia Nacional haya rechazado la medida cautelarísima pedida por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) de paralizar la puesta en marcha del campamento.

Tras frenar este miércoles la habilitación de dichas instalaciones, a la espera de resolver la petición cautelar, finalmente la Audiencia Nacional ha rechazado dicha medida, señalando que serán las disposiciones que adopte el Ministerio de Interior las que determinen las condiciones de seguridad de los agentes y para los propios migrantes.

El sindicato policial pedía suspender cautelarísimamente una orden del Ministerio de Transportes del pasado 5 de septiembre que acuerda "la utilización de aproximadamente 16.000 metros cuadrados de la ampliación de Poniente del Puerto de Ceuta, para la instalación de un dispositivo temporal de acogida de personas migrantes, con capacidad aproximada de un millar de personas" hasta que se acreditara la seguridad.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido