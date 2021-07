El Gobierno de Canarias estudia obligar a vacunarse a los empleados públicos de servicios esenciales que rechacen la vacuna contra el coronavirus, siempre que la ley lo permita. Así lo ha señalado este lunes el presidente del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, que a preguntas de la prensa ha señalado que "el Gobierno está estudiando esa posibilidad".

"No puede obligarse a la ciudadanía a la vacunación, es un derecho que no es obligatorio", ha apuntado Torres, que no obstante ha apuntado que "distinto es" en el caso de "los funcionarios de distintos cuerpos".

"No podemos pagar la mayoría que se quiere vacunar la inconsciencia de quien, apelando a su libertad individual, no lo quiere hacer. El negacionismo es un peligro, es un peligro para la persona en sí misma y, mucho peor, es un peligro para la colectividad, es injusto", ha aseverado.

"Quienes trabajan en la Administración, como ocurre en el ámbito social, en la sanidad, en la educación, en las residencias, y en otros ámbitos, deben estar vacunados. La mayoría no puede pagar la inconsciencia de quienes se niegan. Salvemos vidas", ha agregado Torres posteriormente a través de Twitter.

Torres ha hecho estas declaraciones coincidiendo con la entrada en vigor de los nuevos niveles de alerta por la pandemia en el archipiélago, que desde el lunes suponen la obligación de presentar el certificado COVID para acceder a determinados establecimientos.

Así, en aquellas islas en nivel 3 el aforo en el interior de la hostelería el aforo puede ser hasta el 50% si al menos el 10% de los usuarios pueden acreditar que tienen la pauta vacunal completa, si presentan una prueba negativa realizada en las últimas 72 horas o han superado la enfermedad en los últimos seis meses. Además, los comensales por mesa son como máximo cuatro si se trata de personas no vacunadas y seis si tienen la pauta de vacunación completa.

En el nivel 4, en el interior de los locales se permite el aforo a la mitad y cuatro personas por mesa solo para personas con pauta completa, prueba diagnóstica negativa o que hayan superado la enfermedad, salvo que tengan menos de 18 años.