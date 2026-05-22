Un dron caza a un hombre saqueando coches en Montmeló: tiene 29 años y al menos 20 antecedentes policiales en Cataluña

El hombre intentó huir en coche y se produjo una pequeña persecución, pero finalmente los Mossos d'Esquadra le localizaron en Granollers, donde lo detuvieron.

Los drones de los Mossos d'Esquadra han grabado a un hombre que se dedicó a romper los cristales de los coches aparcados cerca del circuito del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, en Montmeló (Barcelona) y, de paso, metía la mano dentro de los vehículos para llevarse lo que hubiera en su interior. Sin duda, no contaba con esa vigilancia aérea.

El sospechoso, de 29 años, tiene, además, al menos 20 antecedentes policiales en Cataluña, ha contado el periodista José Luis Torá. Le encantaba todo lo ajena, se lo llevaba directamente de los vehículos. De hecho, cuando le detuvieron llevaba una broca metálica, que es la que emplea para romper los cristales de los vehículos y llevarse todo lo que hay: mochilas, teléfonos móviles, ordenadores, ropa.

Ante esta noticia, Iñaki López ha señalado que "es probable que fuera el propio ruido del cercano circuito Montmeló el que le impidiera escuchar al dron que tenían cerca". Tras las imágenes captadas por las cámaras de los drones, los agentes se dirigieron hasta el hombre directamente para darle el alto. El hombre intentó huir en coche y se produjo una pequeña persecución, pero finalmente lo detuvieron.

En ese momento lo agentes se dieron cuenta de que lleva guantes negro en la guantera para perpetrar los robos sin dejar ninguna huella. "Es brutal", ha señalado Torá.

Según las imágenes grabadas por los agentes, que se pueden ver en el vídeo sobre estas líneas, el hombre caminaba minutos antes de su detención entre los coches mientras se colocaba un guante negro, se detuvo junto un coche blanco y, tras comprobar en varias ocasiones que nadie lo observaba, actuó: sacó lo que parece una broca metálica rompiendo el cristal de la ventanilla trasera.

Tras esto, se marchó hacia el maletero, localizó algo que parecía interesarle y volvió rápidamente al coche. Tras introducir el brazo para abrir la puerta desde dentro sacó tres mochilas que cargó apresuradamente antes de abandonar la zona.

Minutos después, las cámaras del dron volvieron a captar al mismo hombre. Esta vez llegó en su propio coche, que aparcó delante de su nuevo objetivo, pero antes de acercarse, cogió algo del asiento del copiloto. Sin perder el tiempo, rompió la ventanilla y repitió el modus operandi de la parte trasera sacando lo que podrían ser dos maletines, que llevó hasta su coche.

Lo que este ladrón no sabía es que todos sus movimientos estaban siendo grabados desde el aire. Poco después, una patrulla de los Mossos d'Esquadra le localizó en Granollers, donde finalmente fue detenido.

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