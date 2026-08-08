El terrorífico recorrido del tirador de Idaho: la Policía difunde las imágenes del ataque en el que murieron seis personas

El contexto Chad Williams, de 24 años, se bajó de su coche en una estación de servició y arremetió contra los que pasaban. En el video se puede ver cómo, tras matar a dos personas, saca un rifle con el que tendría la intención de provocar una masacre.

Chad Williams, de 24 años, protagonizó un tiroteo en una estación de servicio de Twin Falls, Idaho, dejando tres muertos y varios heridos antes de quitarse la vida. Las cámaras de seguridad captaron cómo Williams disparó desde su coche, matando a Ashley Garibay, de 23 años, y a un conductor de 59 años. Posteriormente, sacó un rifle del maletero, mostrando su intención de causar una masacre. El expolicía Austin James intentó evadir el ataque, pero fue abatido. Un agente fuera de servicio intercambió disparos con Williams, quien finalmente hirió a más personas antes de suicidarse. Este incidente elevó a más de 280 los tiroteos masivos en EE.UU. en 2023, según Gun Violence Archive. Las causas del ataque aún no han sido esclarecidas.

Son las imágenes del terror. Chad Williams, de 24 años, se bajaba el pasado domingo de su coche en una hamburguesería de Twin Falls, en el sur de Idaho, y arremetía a tiros contra los transeúntes. Un tipo de ataque ya demasiado habitual en Estados Unidos y que ahora la Policía ha hecho público a través de la grabación de las cámaras de seguridad.

En la misma se puede ver cómo Williams, que tras asesinar a quemarropa a tres personas y herir a otras dos, se quitó la vida, comienza a disparar desde su coche parado en un carril de servicio. Allí mata a su primera víctima: Ashley Garibay, de 23 años.

Después aparca el coche blanco y se baja para disparar contra un conductor de 59 años que se encontraba en su vehículo y que murió en el acto. Pero no se queda ahí. Williams saca un rifle del maletero de su coche, algo que indica que está preparado para cometer una masacre a gran escala.

La pesadilla continúa. Las imágenes también muestran como el expolicía Austin James trata de exquivar el ataque pero finalmente es abatido dentro del establecimiento. En el vídeo también se ve a un agente de la Policía Estatal fuera de servicio, cuya identidad no fue revelada, que se encontraba en el restaurante e intercambió disparos con el agresor, pero este huyó.

Williams, ya en la calle, dispara contra vehículos detenidos en un semáforo en rojo, hiriendo a tres personas. Después se dirige a un sendero donde dispara a un trabajador para posteriormente quitarse la vida. Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido las causas ni el motivo detrás del tiroteo masivo.

Estados Unidos superó los 280 tiroteos masivos este lunes, tras el ataque del fin de semana en Idaho, según los datos de Gun Violence Archive, que recopila los incidentes armados en el que cuatro o más personas resultan heridas de bala.

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