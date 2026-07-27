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Sigue la evolución de los incendios forestales activos en España

Medida coyuntural

El Gobierno aprobará este martes un decreto para que los trabajadores afectados por incendios cobren su sueldo íntegro

Los detalles La ley, que ha sido impulsada por el Ministerio de Trabajo, solo afectará a los incendios actuales. Aunque Sumar buscaba que se pueda convertir en una medida estructural y no coyuntural, el ala socialista del Ejecutivo se ha opuesto.

Yolanda Díaz Yolanda Díaz Agencia EFE
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El consejo de ministros presentará este martes un real decreto ley que incluirá una prestación extraordinaria para cubrir el 100% de los sueldos y cotizaciones de los trabajadores afectados por los incendios de emergencia extrema que estos días están golpeando Madrid, Ávila, Toledo y Castellón.

Según trasladan fuentes gubernamentales a laSexta, el Ejecutivo busca que las empresas no tengan que poner de su bolsillo el salario de trabajadores que no pueden asistir a su puesto de trabajo porque se encuentran en una zona afectada por un incendio o porque las vías de comunicación estén impracticables a consecuencia del fuego.

En la práctica, esto implicará que todos los vecinos de pueblos o urbanizaciones que hayan sido desalojados estarán exentos de acudir a sus puestos de trabajo. Además, también incluirá a los afectados de los posibles nuevos fuegos del mismo nivel que surjan próximamente.

La ley, que ha sido impulsada por el Ministerio de Trabajo, solo afectará a los incendios actuales por reticencias del ala socialista del Gobierno, aunque Sumar buscaba que se pueda convertir en una medida estructural y no coyuntural.

Esta medida, según detallan esas mismas fuentes, llega tras varias reuniones del departamento dirigido por Yolanda Díaz con sindicatos, patronales y las comunidades autónomas afectadas, pues era necesario encontrar una vía para aplicar una medida excepcional y no recogida en el ordenamiento jurídico hasta ahora.

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