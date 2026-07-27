Ramoncín muestra su apoyo a Miguel Ríos tras su polémica: "Netanyahu me parece muy malo y lo voy a decir"

El artista granadino fue abucheado en un concierto en Marbella después de manifestar su opinión sobre lo que está sucediendo en Palestina. Varios asistentes le reprocharon "hacer politiqueo".

Miguel Ríos se ha plantado durante un concierto después de ser abucheado tras denunciar lo que está sucediendo en Gaza. Ramón Márquez, 'Ramoncín', expone que "plantearse que Miguel no va a decir algo a propósito de cosas que están asolando el mundo es un gravísimo error".

El cantante afirma que esto se podría asemejar a que alguien acuda a uno de sus conciertos y espere que "cuando cante 'La chica de la puerta 16' no se la dedique a las 28 mujeres asesinadas". "Hay muchos tipos de conciertos", afirma.

Ramoncín expone que él, en alguna ocasión, ha decidido devolver entradas cuando algún espectador se ha girado después de manifestarse, por ejemplo, en contra de la violencia de género. El artista afirma que Ríos tiene razón en una cosa: que él ha defendido, toda su vida, "un montón de valores", y no es extraño que lo pueda hacer en un concierto.

"Nos enfrentamos a que mucha gente te diga que no digas nada", expone Ramoncín, y que, incluso, que hay ayuntamientos que vetan a algunos artistas. El cantante expone que si él va a un lugar gobernado por el PP "a insultar a la gente de ese partido".

"Pero no tiene nada que ver con que yo diga que es intolerable que haya unos tipos que han asesinado a 28 mujeres o distinguir entre los buenos y los malos", concluye, "Netanyahu me parece muy malo, el que crea que no es su problema, pero yo lo voy a decir, y es lo que ha hecho Miguel".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido