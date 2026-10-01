Xavier Colás predice un aumento de amenazas de Putin: "Los rusos están convencidos de que Europa sola no puede gestionar una guerra"

Más Vale Tarde ha contado con la presencia del escritor del libro 'Putinistán', con Xavier Colás, que considera que Kaliningrado está siendo utilizado por Putin como excusa para seguir aumentando la tensión con Occidente; aunque también teme que la OTAN cierre el acceso a este pequeño enclave ruso en pleno corazón de Europa.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha anunciado una movilización total para reforzar la seguridad de Kaliningrado, temiendo que sea un objetivo de la OTAN, y ha mencionado la posibilidad de usar armamento nuclear. Xavier Colás, autor de 'Putinistán', sostiene que Putin utiliza Kaliningrado para aumentar la tensión con Occidente y teme que la OTAN cierre el acceso al enclave. Colás también sugiere que Estados Unidos ha disminuido su apoyo a Ucrania, dejando a Europa como principal defensor. Putin, según Colás, manipula a líderes como Trump y utiliza el "idioma del miedo" con Europa, anticipando más amenazas. Mientras tanto, Ucrania enfrenta dificultades para interceptar misiles rusos.

Este jueves, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha anunciado la movilización total para reforzar la seguridad de Kaliningrado. No contra posibles ataques de Ucrania, dentro de su guerra de invasión rusa, sino ante el temor de que ese enclave sea un objetivo de la OTAN. Es más, ha insistido en que está dispuesto a usar todo el armamento, incluso el nuclear.

En este ambiente, Más Vale Tarde ha contado con la presencia del escritor del libro 'Putinistán', con Xavier Colás, que considera que Kaliningrado está siendo utilizado por Putin para dos cosas. La primera: como excusa para seguir aumentando la tensión con Occidente. La segunda, pasa por una verdadera preocupación del líder de Rusia de que los países que conforman la OTAN cierren el acceso a este pequeño enclave ruso en pleno corazón de Europa.

"Es una avanzadilla, pero al mismo tiempo es una vulnerabilidad, sobre todo después de que se hayan unido a la OTAN, Finlandia y Suecia, porque se ha convertido el mar Báltico en un lago de la OTAN", donde "todos los países que tienen orilla con ese mar forman parte de la Alianza Atlántica".

Colás también ha querido poner otra idea sobre la mesa: que "Estados Unidos, en cierta medida, ha abandonado el escenario de la guerra de Ucrania, ha dejado de apoyar a Ucrania y los siguientes valedores de Ucrania somos los europeos". Aprovechando este detalle, Rusia, "está hablando a cada uno en el idioma que los rusos creen que entendemos". Es decir, que Putin sabe muy bien como llevarse a cada eprsona a su terreno, cómo convencer para conseguir sus objetivos.

Según Xavier Colás, Putin habla a Trump "de negocios", "excitando su vanidad con conversaciones interminables". Mientras que "a los europeos nos están hablando en el idioma que creen los rusos que entendemos, que es el idioma del miedo". Por ello, tiene claro que vamos a empezar a recibir cada vez más amenazas, "porque los rusos están convencidos de que nosotros solos no somos capaces de gestionar ni una guerra, ni siquiera la amenaza de una guerra".

Todo sin olvidar la llegada del invierno, la intensificación de los ataques sobre Kyiv y que los ucranianos se han quedado sin interceptores para frenar los misiles que Rusia les envía por las noches.

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