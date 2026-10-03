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Las medidas, rechazadas

"Nosotros votamos sí": el PSOE inicia una campaña en redes tras el 'no' del PP, Vox y Junts a los decretos de vivienda

El contexto Después de hacer que los diputados y diputadas votaran ambas cosas de manera nominal, los socialistas han comenzado una campaña en redes usando ese hashtag. Se han sumado personalidades como Félix Bolaños y Patxi López.

El grupo socialista, en el Congreso El grupo socialista, en el CongresoAgencia EFE
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El PSOE ha comenzado una campaña en redes después del 'no' a los dos decretos de vivienda presentados por el Gobierno de coalición en el Congreso. Después del rechazo a las medidas que llevaron tanto los socialistas como Sumar a la Cámara Baja y que tumbaron los diputados del PP, Vox, Junts y UPN. Para retratarles aún más, han usado el hashtag 'Nosotros votamos sí' en X.

Uno que han usado desde su cuenta oficial y al que se han sumado diferentes miembros del partido como Félix Bolaños o Rafael Simancas. Como Monste Mínguez o Patxi López. Todos ellos, con el hashtag 'Yo voté sí' acompañado de una imagen del momento en cuestión.

Esto llega después de que el PSOE y Sumar registraran en el Congreso la petición de que cada diputada y diputada tuviera que decir 'sí', 'no' o 'abstención' de manera nominal en la votación para cada decreto de vivienda presentado. Sin apretar botón alguno. Diciendo su respuesta una vez escuchados su nombre y sus dos apellidos.

Así se votaron los dos decretos por la vivienda. Así se votaron dos medidas que no salieron adelante por 172 votos a favor y 178 en contra en cuanto a la primera y por 166 a 184 la segunda. En cada una de ellas, los diputados y diputadas de PP, Vox, Junts y UPN votaron 'no'; en la segunda, se les sumaron PNV y Coalición Canaria.

Fue el final de un pleno marcado por la gran tensión en el hemiciclo, con enfrentamientos dialécticos entre Isabel Rodríguez y Miriam Nogueras y con Pedro Sánchez tomando la palabra al final del pleno. Con varias personas lanzando octavillas desde una tribuna de invitados de la que expulsaron a una mujer por llamar "sinvergüenzas" a los que votaron 'no' en el primer decreto.

Con, también, varios ministros como Mónica García dándose la vuelta en dirección a la bancada popular para pedirles que aplaudiesen lo logrado mientras fuera, en el exterior del Congreso, se seguía con gran atención todo lo que sucedía dentro.

Al final, rechazo a los decretos de vivienda. Rechazo y cabreo, con movilización en las calles y protestas multitudinarias reclamando el derecho a una vivienda digna. Cibeles, repleta de manifestantes en una jornada que puede ser clave para la posible convocatoria o no de elecciones anticipadas.

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