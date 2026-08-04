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Crisis migratoria

Borrell acusa a Italia de "poner fuego a la mecha" y denuncia su "demagogia populista" tras la crisis migratoria en Ceuta

¿Qué ha dicho? El exjefe de la diplomacia europea asegura que "la solidaridad europea ha muerto" tras la carta firmada por 22 países cuestionando a España por la entrada irregular de más de 60.000 migrantes.

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La crisis migratoria acontecida durante los últimos días en Ceuta, que ya se ha cobrado 88 vidas tras la entrada irregular de más de 60.000 personas, ha provocado una auténtica división en el seno de la Unión Europea. Dinamarca e Italia han sido los países más críticos con España, acusando al Gobierno de ser responsable de la situación por la regularización de migrantes. De hecho, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha pausado el acuerdo Schengen de libre circulación con España y ha promovido una reunión de los 27 Estados miembros para acordar una "acción común para reforzar las fronteras exteriores".

El exjefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, asegura sentir "frustración" ante la "falta de solidaridad" de los socios europeos. El que fuera alto representante de la UE asegura que el hecho de que se produzca esta reunión es "lo contrario de lo que se esperaba".

Además, sostiene que Italia ha puesto "fuego a la mecha" con su petición de expulsar a España del espacio Schengen. "No puede ser que la demagogia populista tome el lugar del Estado de Derecho y sustituya a la solidaridad entre los Estados miembros de la Unión Europea. España tiene que alzar su voz en el Consejo y exigir la solidaridad que España ha prestado siempre en problemas migratorios y la defensa del territorio", afirma Borrell en una entrevista en la 'Cadena SER'.

Sostiene el ex alto representante que la carta firmada por 22 gobiernos europeos es una "crítica al país que ha sufrido un ataque híbrido" y que ha sido víctima de la acción de un tercer Gobierno, en este caso el de Marruecos. En consecuencia, agradece que países como Francia, Portugal o Irlanda se hayan negado a firmar esa declaración.

Respecto a la posibilidad de reformular las relaciones con Marruecos, que ha sido planteada en los últimos días por la derecha, Borrell asegura que el problema asociado a los flujos migratorios no se puede resolver sin la colaboración de Rabat, por lo que "ya habrá tiempo para discutir las relaciones con Marruecos". "Ahora lo importante es atender a los que están en Ceuta", añade, recordando que quienes han llegado a la ciudad autónoma "son seres humanos".

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