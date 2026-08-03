De las críticas de Italia y Dinamarca a la felicitación de Von der Leyen: Europa, dividida ante la crisis migratoria

Los detalles Mientras Giorgia Meloni ha cargado contra el Gobierno de Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea ha elogiado la "eficiente" gestión de España tras la entrada masiva en Ceuta.

España enfrenta su peor crisis migratoria con la entrada irregular de más de 60.000 personas, resultando en al menos 90 muertes. Esta situación ha generado tensiones políticas internas y un conflicto en la Unión Europea, donde 22 gobiernos han criticado la política migratoria de España, atribuyendo la crisis a la prohibición de devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla. Dinamarca e Italia, con la suspensión del espacio Schengen por parte de Meloni, han sido especialmente críticas. En contraste, Ursula Von der Leyen y países como Alemania y Francia han elogiado la gestión española. El primer ministro británico, Andy Burnham, destacó la rápida devolución de migrantes a Marruecos.

España ha vivido en los últimos días la peor crisis migratoria de su historia tras la entrada irregular de más de 60.000 personas. Una entrada en la que al menos 90 personas han perdido la vida. Además de una guerra en la política nacional, esta crisis ha desatado un enorme conflicto en la Unión Europea, donde varios socios comunitarios han responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez por la crisis.

Buena muestra de ello es la carta firmada por 22 gobiernos en la que cuestionan la política migratoria de España y la regularización efectuada en los últimos meses por el Gobierno. En la misiva aseguran que la sentencia del Tribunal Supremo en la que se prohíbe la devolución en caliente de las personas que entren en Ceuta y Melilla a nado provocó un efecto llamada.

Von der Leyen planta cara a Meloni

Una tesis que ha sido defendida a ultranza por Dinamarca y, sobre todo, por Italia. La primera ministra del país transalpino, Giorgia Meloni, ha llegado a suspender el espacio Schengen de libre circulación con nuestro país. Algo que ha sido enormemente criticado por el Ejecutivo de Sánchez, que asegura que la política migratoria de España es mucho más efectiva que la impulsada por Roma. "Ya le gustaría a Italia resolver problemas migratorios como lo hacemos nosotros", ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una entrevista en TVE.

En el otro lado de la balanza está Ursula Von der Leyen. La presidenta de la Comisión Europea ha escrito otra carta dirigida al Gobierno en la que le felicita tanto por su gestión "eficiente" como por la agilidad con la que se están produciendo las devoluciones a Marruecos. Alemania también ha reconocido los esfuerzos de España y se ha negado a firmar la carta, igual que han hecho Francia, Portugal, Irlanda y Luxemburgo.

Por su parte, el primer ministro británico, Andy Burnham, se ha mostrado inflexible con las llegadas irregulares de migrantes. No obstante, ha celebrado la agilidad de España, ya que "alrededor del 98 % de las personas que entraron en territorio español la semana pasada ya han sido devueltas a Marruecos".

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