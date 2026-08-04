La última de Trump para forrarse: venderá acceso prioritario a sus publicaciones en Truth Social por 100.000 dólares al mes

Los detalles Truth Social ya vende Truth API, un servicio de pago que permite a grandes empresas acceder unos milisegundos antes a las publicaciones de Trump. La suscripción, valorada en unos 100.000 dólares al mes, ha desatado críticas y peticiones de investigación en EEUU.

Truth Social, la red social del presidente estadounidense Donald Trump, lanzó Truth API, un servicio de pago para clientes institucionales que permite acceso ultrarrápido a las publicaciones más influyentes de la plataforma, incluidas las del propio Trump. El servicio cuesta alrededor de 100.000 dólares mensuales y permite a operadores financieros reaccionar en tiempo real a las declaraciones del mandatario, que a menudo anuncian decisiones políticas antes de ser oficiales. Esto ha generado polémica en Washington, con senadores demócratas pidiendo a la SEC que investigue si el acceso anticipado a esta información otorga ventajas ilegales a ciertos inversores.

Truth Social, la red social del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya comercializa Truth API, un servicio de pago dirigido a clientes institucionales que ofrece acceso ultrarrápido a las publicaciones de las cuentas más influyentes de la plataforma, encabezadas por la del propio mandatario. Según adelantó 'Financial Times', el precio ronda los 100.000 dólares mensuales.

El servicio, disponible oficialmente desde el sábado, distribuye las publicaciones de las diez cuentas con mayor impacto de Truth Social con apenas unos milisegundos de antelación respecto a las notificaciones que recibe el resto de usuarios. Aunque el margen de tiempo es mínimo, puede resultar decisivo para operadores financieros que reaccionan en tiempo real a las declaraciones del presidente estadounidense.

Trump, que cuenta con 12,9 millones de seguidores en la plataforma, utiliza con frecuencia Truth Social para anunciar decisiones sobre política comercial, aranceles, relaciones internacionales o conflictos geopolíticos antes incluso de que las comunique oficialmente la Casa Blanca. Sus mensajes han demostrado tener un fuerte impacto en los mercados financieros.

Sin ir más lejos, este mismo lunes publicó varios mensajes sobre las negociaciones con Irán y la posible apertura del estrecho de Ormuz, una noticia que influyó de inmediato en el mercado energético. Tras sus declaraciones, el precio del petróleo Brent llegó a caer cerca de un 5%, pasando de casi 88 a 83 dólares por barril. No es un caso aislado: en marzo, un mensaje de Trump sobre unas conversaciones "muy buenas y productivas" con Teherán también provocó una fuerte caída del precio del crudo.

La influencia del mandatario no se limita a las bolsas. Sus publicaciones también han llegado a mover mercados de apuestas. En enero, un usuario ganó más de 430.000 dólares tras apostar por la caída de Nicolás Maduro apenas un día antes de que Trump publicara mensajes relacionados con Venezuela. Donald Trump Jr., hijo del presidente, es inversor y asesor de esa plataforma.

Demócratas piden investigar si el servicio da ventajas ilegales a los inversores

Precisamente por ese potencial impacto económico, el lanzamiento de Truth API ha generado una fuerte polémica en Washington. Los senadores demócratas Elizabeth Warren y Adam Schiff han solicitado a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) que investigue si ofrecer acceso anticipado a información difundida por el presidente a quienes puedan pagar por ella vulnera la legislación vigente o concede una ventaja injusta a determinados inversores.

Trump Media & Technology Group, la empresa matriz de Truth Social, defiende que el servicio está pensado para organizaciones "especialmente afectadas por el coste de un retraso en la información", como firmas de inversión y corretaje bursátil. Aunque la compañía no publica el precio en su página web, diversos medios estadounidenses sitúan la suscripción en torno a los 100.000 dólares al mes.

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