La presidenta de JxCat, Laura Borràs, ha afirmado este martes que se le haría "un flaco favor" a la ley de amnistía si "quedan familias con represaliados sin amnistiar", y ha señalado que la ley todavía no es lo suficientemente "robusta" debido al "contexto" actual.

En declaraciones a La 2 y Ràdio 4, Borràs ha evitado valorar la propuesta verbalizada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la intención de acercar a JxCat al 'sí' a la amnistía: "Los expertos que están trabajando sobre el tema valorarán cualquier cuestión", ha dicho.

Ayer, en una entrevista en Al Rojo Vivo, Sánchez descartó cambiar el texto de la amnistía que rechazó el pleno del Congreso, aunque no descartó una modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar los plazos de instrucción judicial.

En cualquier caso, ha dicho Borràs, el interés de Junts es que se pueda hacer una ley "que realmente venga a resolver la judicialización de la política", y ha resumido: "La amnistía sólo será amnistía si amnistía a todo el mundo".

Además, la presidenta de JxCat ha descartado abrir las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado hasta que no se resuelva la amnistía: "Es lo que corresponde. Era uno de los objetivos de la investidura y tenemos que ir paso a paso e ir viendo como se materializan estos compromisos que hemos adquirido antes de adquirir nuevos".

Replace this text with the error page you would like to serve to clients if your origin is offline.

.