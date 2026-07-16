Ahora

Ley de amnistía

El Gobierno tacha de "logro colectivo" el aval del TJUE a la ley de amnistía: "Queda el horizonte despejado para la plena aplicación"

Los detalles Apenas una hora después de conocer el aval, Bolaños ha realizado una declaración institucional donde ha celebrado la decisión del TJUE y ha reconocido que "ha merecido la pena" ya que "el Gobierno arriesgó y lo logró".

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, realiza una declaración institucional
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tachado de "logro colectivo" el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía.

Apenas una hora después de conocer el aval, Bolaños ha realizado una declaración institucional donde ha celebrado la decisión del TJUE y ha reconocido que "ha merecido la pena" ya que "el Gobierno arriesgó y lo logró". "Hemos logrado un país más unido con instituciones más sólidas", ha señalado.

Así, ha hecho hincapié en que, en un primer momento, "no contó con el apoyo de todos los partidos". "Hubo gran parte de la sociedad española que la vio con suspicacia o incluso la rechazó. Creo que hoy nadie ni sus críticos más acérrimos querría renunciar a sus frutos", ha señalado Bolaños.

De esta manera, lo ha calificado de "logro colectivo" ya que, ha dicho, "todos los españoles sin excepción somos beneficiarios de la amnistía y la convivencia que ha garantizado". "Queda el horizonte despejado para la plena aplicación de la ley", ha añadido.

La Gran Sala ha declarado este jueves que la amnistía no se opone al ordenamiento comunitario en lo relativo a la malversación. En relación con la causa de los Comités de Defensa de la República (CDR), el TJUE también entiende que la amnistía no contraviene el ordenamiento europeo.

"La ley es plenamente compatible con el derecho europeo y los valores de la Unión. La amnistía ha quedado avalada desde el punto de vista de derechos humanos, desde el punto de vista constitucional y ahora desde el punto de vista del derecho europeo", ha señalado Bolaños durante la declaración institucional.

Además, el ministro ha insistido en que "queda acreditado que lo que dijo el Gobierno era así: la ley de amnistía para la normalización en Cataluña es constitucional y conforme al derecho europeo". Para Bolaños se trata de "un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político y social" que "pretende reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación".

Por ello, Bolaños ha celebrado que el TJUE haya "puesto fin a un debate que en España en muchas ocasiones no fue jurídico, fue muy visceral, alejado de la normalidad que suponen las amnistías en innumerables países para la normalización". Es, ha dicho el ministro, un "éxito rotundo en términos de convivencia".

A pesar de reconocer que "la amnistía ha desplegado sus efectos sobre casi 400 personas", el ministro ha querido dejar claro que "solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista". Esa, ha dicho, "será la ultima etapa del proceso de normalización y sería positivo que se recorriera lo antes posible".

"La Justicia europea avala ese camino. Ningún país está destinado a perpetuar sus conflictos hasta que una parte acaba con la contraria, sino que la democracia tiene herramientas necesarias para hacer posible la convivencia y reconciliación", ha señalado. "Pese a las dificultades, pese a las cosas que escuchamos y nos helaron la sangre, merece la pena. Los catalanes y españoles se lo merecen. Cataluña y España son lugares mejores. Hoy es un gran día. Gracias a todas las personas que lo hicieron posible", ha concluido Bolaños.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El TJUE avala la ley de amnistía y considera que ni la malversación ni el terrorismo vulneran el ordenamiento europeo
  2. La Audiencia de Madrid levanta la retirada del pasaporte a Begoña Gómez y confirma que será juzgada por un jurado popular
  3. El DAO de la Guardia Civil justifica los expedientes internos y denuncia "una campaña de desprestigio y desinformación"
  4. ¿Sanción a Argentina a las puertas de la final? La razón por la que Paredes y Lo Celso podrían perderse el partido contra España
  5. La UME lucha contra el incendio de Zaragoza donde las llamas obligan a desalojar a los vecinos de Orés, Asín, Luesia y Malpica de Arba
  6. Irán libera a una ciudadana estadounidense detenida desde 2024 como "gesto de buena voluntad" entre nuevos ataques cruzados