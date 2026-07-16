El Gobierno tacha de "logro colectivo" el aval del TJUE a la ley de amnistía: "Queda el horizonte despejado para la plena aplicación"

Los detalles Apenas una hora después de conocer el aval, Bolaños ha realizado una declaración institucional donde ha celebrado la decisión del TJUE y ha reconocido que "ha merecido la pena" ya que "el Gobierno arriesgó y lo logró".

El ministro Félix Bolaños ha calificado como "logro colectivo" el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía. Bolaños destacó que, aunque inicialmente no contó con el apoyo de todos los partidos y generó suspicacia, ahora es vista como beneficiosa por todos. La Gran Sala del TJUE declaró que la amnistía no contraviene el ordenamiento comunitario, siendo compatible con el derecho europeo. Bolaños afirmó que la ley es un instrumento para apaciguar el conflicto en Cataluña y facilitar la reconciliación. Reconoció que la amnistía ha beneficiado a casi 400 personas y subrayó que su completa aplicación debe incluir a los líderes políticos del proceso independentista. Concluyó celebrando el respaldo europeo, destacando que es un "éxito rotundo en términos de convivencia".

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tachado de "logro colectivo" el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía.

Apenas una hora después de conocer el aval, Bolaños ha realizado una declaración institucional donde ha celebrado la decisión del TJUE y ha reconocido que "ha merecido la pena" ya que "el Gobierno arriesgó y lo logró". "Hemos logrado un país más unido con instituciones más sólidas", ha señalado.

Así, ha hecho hincapié en que, en un primer momento, "no contó con el apoyo de todos los partidos". "Hubo gran parte de la sociedad española que la vio con suspicacia o incluso la rechazó. Creo que hoy nadie ni sus críticos más acérrimos querría renunciar a sus frutos", ha señalado Bolaños.

De esta manera, lo ha calificado de "logro colectivo" ya que, ha dicho, "todos los españoles sin excepción somos beneficiarios de la amnistía y la convivencia que ha garantizado". "Queda el horizonte despejado para la plena aplicación de la ley", ha añadido.

La Gran Sala ha declarado este jueves que la amnistía no se opone al ordenamiento comunitario en lo relativo a la malversación. En relación con la causa de los Comités de Defensa de la República (CDR), el TJUE también entiende que la amnistía no contraviene el ordenamiento europeo.

"La ley es plenamente compatible con el derecho europeo y los valores de la Unión. La amnistía ha quedado avalada desde el punto de vista de derechos humanos, desde el punto de vista constitucional y ahora desde el punto de vista del derecho europeo", ha señalado Bolaños durante la declaración institucional.

Además, el ministro ha insistido en que "queda acreditado que lo que dijo el Gobierno era así: la ley de amnistía para la normalización en Cataluña es constitucional y conforme al derecho europeo". Para Bolaños se trata de "un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político y social" que "pretende reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación".

Por ello, Bolaños ha celebrado que el TJUE haya "puesto fin a un debate que en España en muchas ocasiones no fue jurídico, fue muy visceral, alejado de la normalidad que suponen las amnistías en innumerables países para la normalización". Es, ha dicho el ministro, un "éxito rotundo en términos de convivencia".

A pesar de reconocer que "la amnistía ha desplegado sus efectos sobre casi 400 personas", el ministro ha querido dejar claro que "solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista". Esa, ha dicho, "será la ultima etapa del proceso de normalización y sería positivo que se recorriera lo antes posible".

"La Justicia europea avala ese camino. Ningún país está destinado a perpetuar sus conflictos hasta que una parte acaba con la contraria, sino que la democracia tiene herramientas necesarias para hacer posible la convivencia y reconciliación", ha señalado. "Pese a las dificultades, pese a las cosas que escuchamos y nos helaron la sangre, merece la pena. Los catalanes y españoles se lo merecen. Cataluña y España son lugares mejores. Hoy es un gran día. Gracias a todas las personas que lo hicieron posible", ha concluido Bolaños.

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