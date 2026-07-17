La comisaría de Via Laietana de Barcelona, declarada Lugar de Memoria Democrática

Los detalles La resolución, adoptada en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, señala que esta declaración constituye un "acto de justicia y reparación" para todas las personas que sufrieron detenciones arbitrarias, torturas o la muerte defendiendo la libertad y los derechos fundamentales.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha declarado el edificio en el número 43 de Via Laietana de Barcelona, sede de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, como Lugar de Memoria Democrática. Esta declaración responde a una "reivindicación histórica" que busca reconocer el valor memorial del inmueble, que durante la dictadura franquista fue el "epicentro" de la represión al albergar la Brigada Político-Social. El BOE subraya la importancia de mantener viva la memoria de los hechos ocurridos allí, reconociendo a las víctimas y fortaleciendo los valores democráticos. La resolución se enmarca en la Ley de Memoria Democrática como un "acto de justicia y reparación" para quienes sufrieron represión por su lucha por la libertad. Tras la democracia, el edificio se integró en las funciones de la Policía Nacional, comprometida con los derechos ciudadanos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes la declaración del edificio situado en el número 43 de Via Laietana de Barcelona, actual sede de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, como Lugar de Memoria Democrática. La resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática responde a una "reivindicación histórica" de reconocimiento del valor memorial del inmueble, expresada a lo largo del tiempo a través de diversos cauces tanto institucionales como de la sociedad civil, señala el BOE.

La publicación oficial destaca que este edificio fue el "epicentro" de la represión durante la dictadura franquista, al haber sido sede de la Brigada Político-Social, encargada de perseguir a la disidencia política. Recuerda que por este lugar pasaron disidentes políticos de todo tipo, así como personas "injustamente" consideradas por el régimen como fuente de "peligrosidad social" y que fueron detenidos y torturados por su lucha por la libertad y resistencia ante el fascismo.

Por ello, considera "fundamental" garantizar que los hechos acaecidos en este lugar permanezcan en la memoria colectiva, evitando su olvido y contribuyendo al reconocimiento institucional de las víctimas, a la dignificación de su sufrimiento y al fortalecimiento de los valores democráticos que inspiran el orden constitucional.

La resolución, adoptada en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, señala que esta declaración constituye un "acto de justicia y reparación" para todas las personas que sufrieron detenciones arbitrarias, torturas o la muerte defendiendo la libertad y los derechos fundamentales.

Tras la recuperación de la democracia, el inmueble pasó a desempeñar funciones propias de la actual Policía Nacional, integrada en el marco constitucional y plenamente comprometida con la protección de los derechos y libertades de la ciudadanía, añade el BOE.

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