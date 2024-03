El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha cifrado este viernes en 372 las personas que se verán beneficiadas por la ley de amnistía. De ellas, 90 son policías. No obstante, el acuerdo sigue molestando a una parte del PSOE, durante esta jornada, el presidente regional de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lanzado un deseo: espera que los jueces sigan procesando a los que impulsaron el procés.

"Podría haber en torno 372 personas con causas penales que se vieran beneficiadas, de las cuales unos 90 serían policías nacionales", ha asegurado este viernes el ministro durante su intervención en Al Rojo Vivo. A su vez ha aclarado que son cifras "preliminares".

Sin embargo, en el independentismo no las tienen tan claras. El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, ha aseverado que se "acerca a un millar de personas las que se podrían ver beneficiadas". Al igual que Bolaños, ha matizado: "Tampoco me lo tome muy al detalle porque la cifra exacta no la sé", ha dicho en el mismo programa de laSexta.

Bolaños también ha explicado cómo será el día después de la amnistía: "Es una ley de aplicación una vez que este publicada en el BOE", por lo que "si un juzgado presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo ese procedimiento se suspende" hasta que este último no responda.

Sobre esta jornada y la vuelta de Carles Puigdemont, Rius ha enfatizado que lo que volverá será "un president de la Generalitat en el exilio".

Para el Gobierno la ley de amnistía cierra un ciclo, cuestión que Bolaños justifica con que "menos de un 10% de la población catalana quiere fórmulas unilaterales". En el otro extremo, la formación independentista insiste en que seguirán trabajando para la autodeterminación. "En ningún caso se ha acabado un proceso político que solo se acabará cuando se trate (...) el derecho de autodeterminación de Cataluña", ha dicho Rius.

García-Page vuelve a cargar

Dentro del PSOE, García-Page no solo vuelve a criticar la amnistía, sino que además pide a los jueces continuar con los procesamientos. "Por mucho que algunos salten de alegría, los procesamientos van a seguir y espero que no tarden mucho", así lo ha asegurado ante los medios en Quintanar del Rey (Cuenca) el presidente autonómico.

En esa línea, Bolaños responde que el cierre de "esas causas penales que están pendientes (...) en nada favorecería a la reconciliación cuando estamos ya en una etapa distinta", puesto que desde el Ejecutivo se cree que el tiempo favorecerá a la convivencia.