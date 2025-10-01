Ada Colau, ante la presión del Ejército israelí: "Cuando seamos abordados subiremos a cubierta con el pasaporte en la mano"

¿Por qué es importante? La exalcaldesa de Barcelona explica desde un barco de la Flotilla que la misión es pacífica y pide no normalizar cosas como la prohibición de Israel de abrir un corredor humanitario.

La Flotilla Global Sumud está ya a menos de 170 kilómetros de Gaza y continúa su viaje para entregar ayuda humanitaria. Sin embargo, después de una noche llena de tensión con la Armada israelí, la tripulación se prepara para ser interceptada, probablemente esta noche.

Ada Colau ha explicado desde uno de los barcos que tienen un protocolo de actuación y que si el Ejército asalta la Flotilla, saldrán a cubierta "con las manos visibles. el pasaporte en el bolsillo y sin oponer ningún tipo de resistencia"

En una entrevista con Más Vale Tarde, la exalcaldesa de Barcelona ha asegurado que cuando caiga la noche volverán a avistar barcos israelíes, ya que saben que el Gobierno de Netanyahu "tiene preparado todo un operativo".

"Estaremos en estado de máxima alerta. Debería ser normal y posible que viajáramos hasta Gaza para hacer algo que es un mandato de la ley internacional, que es crear un corredor humanitario", ha criticado Colau.

La idea es desembarcar en Jan Yunis, pero la Flotilla es consciente de que probablemente no logren llegar a la costa. Ha explicado que la misión es "pacífica" y todos quieren "volver a casa".

Por eso, ante el previsible abordaje tienen un protocolo. "Cuando vayamos a ser abordados, lo que haremos será subir a cubierta todos, con las manos visibles, con chalecos salvavidas puestos, el pasaporte en el bolsillo y sin oponer ningún tipo de resistencia ni caer en ninguna provocación", ha expresado.

Sabe que se tienen que 'comportar', pero es tajante y afirma que "quien se tendría que comportar es Israel".

"Aquí se normalizan cosas que no son normales. Que sea un Estado genocida que se ha saltado todas las leyes internacionales, que además de llevar dos años matando a miles de niños y niñas, que ahora impida que llegue la ayuda… Eso no es normal", ha declarado.