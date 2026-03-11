Mayor Oreja sigue en el fango de las conspiraciones sobre el 11M arropado por el silencia de Aznar y Ayuso: "Se hizo para cambiar la dirección política"

¿Por qué es importante? El exministro de Interior con el PP ha escogido este miércoles, cuando se cumplen 22 años del peor atentado en España que segó la vida de 192 personas, para presentar su libro 'Una verdad incómoda. Testimonio de una época' en Madrid.

Este miércoles se conmemoran 22 años del atentado del 11M en España, que cobró la vida de 192 personas. En este contexto, Jaime Mayor Oreja ha vuelto a esgrimir teorías de conspiración, afirmando que el atentado buscaba cambiar la dirección política del país. Durante la presentación de su libro 'Una verdad incómoda. Testimonio de una época', Mayor Oreja insistió en sus declaraciones, acompañado por el expresidente José María Aznar e Isabel Díaz Ayuso. En su obra, critica la gestión del Gobierno de entonces y acusa a la oposición de manipular los hechos para presentar el atentado como una reacción islamista a la intervención en Irak.

Este miércoles se cumplen 22 años del peor atentado en España, el del 11M, que segó la vida de 192 personas. Y justo en esta fecha, mientras las víctimas homenajean a sus muertos, otros siguen chapoteando en el fango de las teorías de la conspiración. Jaime Mayor Oreja, el de siempre y lo de siempre. Pero esta vez lo ha hecho ante el silencio cómplice del expresidente del Gobierno José María Aznar y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que estaban sentados a su lado.

"Únicamente lo que digo es, al final, el atentado del 11M se hizo para cambiar la dirección política de España", ha dicho el exministro de Interior con el PP. Y ha proseguido: "No lo digo hoy, lo dije en la Universidad Menéndez Pelayo en El Escorial en el mes de julio del año 2004. Es un atentado para cambiar el rumbo de la dirección de España". "Y vaya si ha cambiado el rumbo de la dirección de España", ha remarcado este miércoles.

Mayor Oreja ha presentado así su libro 'Una verdad incómoda. Testimonio de una época' que, aunque salió a la venta el pasado 25 de febrero, ha decidido oportuno presentar en Madrid este 11 de marzo. Precisamente, Mayor Oreja relata en su libro los atentados del 11M de 2004, que ve como "una nueva fractura en la historia de España". En esa época ya había dejado el Ministerio del Interior (1996-2001) y estaba en el País Vasco después de haber sido candidato en los comicios de 2001. En junio de 2004 se convertiría en portavoz del PP en el Parlamento Europeo tras ser cabeza de cartel en las elecciones europeas.

"Muchos criticaron la respuesta del Gobierno y del ministro del Interior, Ángel Acebes. Ni compartí entonces ni comparto ahora esa opinión. No hay Gobierno democrático que pueda gestionar una masacre de esa magnitud tres días antes de unas elecciones generales", asegura el exmninistro en su libro.

Además, afirma que la oposición "realizó una manipulación extrema de los hechos y llegaron a circular informaciones falseadas para cambiar la opinión pública, para convertir aquel acto en un atentado islamista como reacción a la intervención española" en la guerra de Irak.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.