Bob Pop, tras esperar media hora en un tren: "Me encendí un cigarrillo para que vinieran a rescatarme"

Bob Pop desvela a Inés Rodríguez su técnica para que le ayudaran a salir de un tren: "Me dijeron que no era legal encender el cigarrillo, pero lo que no es legal es esperar media hora a que me rescaten".

Inés Rodríguez entrevista en El Intermedio a Bob Pop, que desvela una anécdota que le ha pasado de pensar 'no me puedo creer que me esté pasando esto'. "Cuando voy en el tren siempre dependo de los servicios de asistencia de Renfe, que son fantásticos, pero están desbordados", explica Bob Pop.

El escritor recuerda cómo ha llegado a estar "esperando media hora en un tren" a que fueran a buscarle. Además, Bob Pol desvela la técnica que usó para que se acordaran de él y fueran al tren a buscarle: "Es muy políticamente incorrecto, me encendí un cigarrillo".

"Vino gente a ver qué pasaba y me dijeron que no era legal", recuerda Bob Pop, que desvela cuál fue su respuesta: "Les dije que hombre, lo que no era legal es que lleve media hora esperando a que me rescaten".

Por otro lado, Inés Rodríguez pregunta a Bob Pop qué le gustaría que pusieran en su lápida. "Bob Pop vivió", confiesa el escritor a Inés Rodríguez, que destaca que "es muy buen resumen".