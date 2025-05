Bob Pop comparte cómo vivió su diagnóstico de esclerosis múltiple: "Me fui acostumbrando a perder el control"

Inés Rodríguez, la reportera más 'Inusual', ha tenido la oportunidad de charlar con el periodista Bob Pop. Desde hace más de dos décadas, el escritor padece esclerosis múltiple, una enfermedad que le ha convertido en una persona dependiente.

El periodista comparte con Inés que, desde que le diagnosticaron la enfermedad, ha vivido "desde el miedo cuando llega el diagnóstico y pensar 'qué va a ser de mí' a distinta progresión donde pasé mucho tiempo sin ningún síntoma". Cuando llegó la parte degenerativa, Bob Pop explica que fue viendo como dejaba de controlar su cuerpo.

"Es una cosa en la que nunca pensamos", explica, "y a veces es algo que no obedece". El escritor indica que él se fue acostumbrando a "perder el control". "Ahora me estoy acostumbrado a que me guste no tener el control", añade.

"Igual me recuerda un poco a los temas de sumisión", reflexiona Inés. "Tiene algo de sumisión", responde el escritor, "tiene algo de abandono y también de sentir que si he perdido el control de algo tan importante como es mi cuerpo, puedo también no mantener el control sobre cosas mucho más superfluas".