Respalda a las fuerzas antimigración

Trump asegura que los asesinados por el ICE en Minneapolis "no eran ángeles" y "tenían antecedentes"

Los detalles El presidente estadounidense defiende que Alex Pretti y Renee Good estaban lejos de ser personas ejemplares, aunque anuncia que su Gobierno revisará los protocolos del ICE.

Imagen de archivo de Donald Trump.Imagen de archivo de Donald Trump.Agencia EFE
Renee Good y Alex Pretti "no eran ángeles". Así ha definido el presidentes estadounidense, Donald Trump, a las dos personas que han sido asesinadas en las últimas semanas en Minneapolis por los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). En una entrevista en 'NBC News', el líder republicano ha asegurado que las dos víctimas de las fuerzas parapoliciales tenían "antecedentes" que deben ser tenidos en cuenta para valorar sus muertes.

El mandatario ha declarado que "he aprendido que quizá hubiera venido bien un toque algo más suave". Sin embargo, lejos de arrepentirse, ha defendido su política de 'mano dura' contra la inmigración. "Es que tienes que ser duro. Estas personas son criminales, tratamos con criminales muy malos", ha asegurado.

No obstante, y pese a esta justificación de la represión en Minnesota, Trump ha definido lo ocurrido como "trágico". Además, ha asegurado que los agentes federales que están involucrados en los operativos del ICE lamentan "profundamente" estas dos muertes y que la Casa Blanca va a revisar los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad para evitar que estos episodios se repitan en el futuro.

Estas palabras de Trump buscan rebajar la tensión creciente en Minneapolis. De hecho, llegan escasas horas después de que su Gobierno haya decidido retirar a 700 agentes del ICE en Minnesota tras la espiral de violencia que ha tenido lugar en las últimas semanas.

No obstante, en esa misma entrevista, el presidente estadounidense ha anunciado la captura de al menos 4.000 migrantes durante los operativos que el ICE ha llevado a cabo desde finales de 2025.

