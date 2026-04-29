El PSOE pide "tolerancia cero frente a los ultras" tras el acoso de Vito Quiles a Begoña Gómez y señala al PP: "Que condene estas actitudes. Basta ya"

Entre líneas De momento, la única reacción ha sido por parte de Nuevas Generaciones del PP, que ha publicado un tuit en el que bromeaba con el "atentado" contra Begoña Gómez y que ha borrado poco después.

Tras el incidente en redes sociales protagonizado por Vito Quiles contra Begoña Gómez, los socialistas han defendido a la esposa del presidente, calificando el acto como grave e inaceptable. Patxi López y la ministra Ana Redondo han mostrado su solidaridad, criticando la normalización del acoso. Óscar López ha pedido detener lo que considera "basura fascista". Acusan al PP y Vox de fomentar el odio, señalando que el agitador ha estado en eventos del PP. El PSOE de Torrelodones también ha reaccionado, mientras que las Nuevas Generaciones del PP publicaron y borraron un tuit polémico. Los socialistas exigen a Feijóo condenar estas acciones.

Tras el episodio publicado en redes sociales de Vito Quiles abordando a Begoña Gómez, los socialistas han salido en tromba a defender a la mujer del presidente y mostrar su indignación por lo que consideran un acto muy grave y que no se puede normalizar.

"Toda mi solidaridad con Begoña Gómez. Gentuza que, una y otra vez, sigue escalando en el acoso, la agresividad y la violencia", ha afirmado Patxi López. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también ha expresado su "solidaridad" con la esposa del presidente.

"Convertir la provocación en estrategia y el acoso en rutina no puede normalizarse", ha añadido, a la vez que ha pedido "tolerancia cero frente a los ultras que se saltan todos los límites". El ministro Óscar López ha considerado que "es intolerable" y ha pedido "detener toda esta basura fascista antes de que sea demasiado tarde".

Además, han señalado al PP y Vox como culpables por alentar el odio contra ellas. "Se han cruzado todas las fronteras. Es la consecuencia directa de meses de jauría ultra contra ella y las mujeres que no piensan como ellos. Acoso y machismo jaleado por Vox y consentido por un PP que ha decidido que todo vale con tal de desgastar a Pedro Sánchez", ha reprochado Pilar Bernabé.

Señalan al PP

Los socialistas aseguran que son estos partidos los que aplauden a este tipo de agitadores. El diputado José Zaragoza, ha recordado que el agitador ha participado en mítines del PP como, por ejemplo, el cierre de campaña de las elecciones de Aragón. "Es la estrategia en la que están instalados: la tribuna del insulto, las redes mentiras y en las calles acoso", ha declarado.

También ha reaccionado el PSOE de Torrelodones, la sección del partido del que es coordinadora una de las acompañantes de Begoña Gómez. "El odio que siembra Vito Quiles está financiado por el PP y sus socios de Vox. La violencia y el machismo tienen nombre y apellidos", ha expuesto.

La única reacción de los populares hasta el momento se ha dado por parte de las Nuevas Generaciones del partido, que han publicado un tuit en X que ha sido borrado poco después. "Se viene programación especial en TVE por el atentado terrorista contra la mujer del presidente...", rezaba la publicación, que iba acompañada de un montaje de Begoña Gómez con un cabestrillo.

Los socialistas le han mandado un mensaje directamente a Alberto Núñez Feijóo. "Le decimos que condene estas actitudes, que basta ya, esto no cabe en la democracia", ha lanzado Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva federal del partido, que también ha preguntado hasta cuándo van a continuar estas amenazas.

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