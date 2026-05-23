Daniel Esteve, de Desokupa, agrede a un periodista de laSexta en la marcha ultra contra el Gobierno

¿Qué ha pasado? Cuando Javier Bastida, reportero de la cadena, trató de realizar una pregunta a Víctor de Aldama, él decidió intervenir para empujarle y tirarle el micrófono al suelo.

En la 'Marcha de la dignidad', en la que participaron políticos del PP y Vox, incluyendo a Santiago Abascal, se produjo un incidente con el periodista de laSexta, Javier Bastida. Víctor de Aldama y Daniel Esteve, de Desokupa, fueron protagonistas del altercado cuando Esteve agredió a Bastida al intentar este último realizar su trabajo. El periodista fue empujado y se le arrebató el micrófono, que fue tirado al suelo. A pesar de no haber roto el perímetro de seguridad, Esteve continuó amenazando al reportero, evidenciando la hostilidad hacia el derecho a informar.

No les gusta que haya preguntas. No están de acuerdo con que haya periodistas que puedan hacer su trabajo. Es lo que ha pasado en la llamada 'Marcha de la dignidad'. En la convocatoria en la que han participado tanto políticos del PP como de Vox, con Santiago Abascal al frente. En la que también han estado Víctor de Aldama y Daniel Esteve, de Desokupa, que ha agredido a Javier Bastida, periodista de laSexta.

Porque cuando trataba de hacer su trabajo, cuando intentaba preguntar a Aldama, apareció el escolta. Apareció Esteve, que fue escuchar al informador esa tercera pregunta para el comisionista y decidió intervenir.

Decidió arremeter contra el reportero de la cadena. Primero, con un empujón; segundo, arrancándole el micrófono de las manos y tirándolo al suelo.

Complicado de entender, al no romper laSexta el perímetro de seguridad y cuando además al lado hay otro periodista con el que parece no tener problema.

Y la cosa siguió. Siguió porque Esteve amenazó de nuevo al periodista. "¿Quieres agua? Muévete ahí", le dijo. No le quieren cerca. No quieren que esté ahí.

Así actúan. Así parece incomodar el derecho a informar viendo que, durante minuto y medio que duró el recorrido, no pararon de increpar a un periodista de laSexta.

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