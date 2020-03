Sobre el hecho de que Carlos Iturgaiz ocupe el lugar de Alfonso Alonso como candidato del PP en Euskadi hemos preguntado en el barómetro de laSexta y más del 44% lo ve negativo, frente al 36,5% que lo ve positivo.

En Euskadi crece la diferencia: son más los que lo ven negativo (el 57,4% de los encuestados), frente al 35,2% que lo ve positivo. Y entre los votantes del PP hay división. El 45,5% lo ve negativo y el 41,6% positivo.

Preguntados por si el PP se aproxima a las tesis de Vox, el 57,3% de los encuestados cree que sí, frente al 37,5% que opina que no. Entre los votantes del PP solo el 22,9% apunta que se acercan a los de Abascal, mientras que la gran mayoría del 73,6% cree que no. Más dividido está entre los votantes de Vox: el 42,2% cree que no se aproxima a sus tesis frente casi el 55% que opina que sí. Son datos del Instituto Invymark para laSexta.