Baldoví cree que debe haber un adelanto electoral: "Probablemente sea el momento y estamos preparados"

El miembro de Compromís ha señalado que, "visto que no se pueden aprobar cosas en favor de la mayoría", es el momento de adelantar elecciones.

El 'no' del Congreso de los Diputados a los dos decretos de vivienda han llevado a la posibilidad de que haya un adelanto electoral que Pedro Sánchez estaría valorando.

A este respecto, Joan Baldoví (Compromís) sí cree que pueda ser el momento de convocar unos comicios.

"Pues yo creo que ahora que por fin estamos hablando de los problemas de la gente se ha demostrado. Nosotros siempre apostábamos por que la legislatura durase todo el tiempo. Pero para hacer cosas, visto que no se pueden aprobar cosas en favor de la mayoría de los ciudadanos, pues probablemente sea el momento", ha afirmado en laSexta.

Y, ante este posible escenario, Baldoví ha aseverado que Compromís y otras fuerzas territoriales están preparados para "aportar diputados que esta mayoría social que está en la calle llegue al Parlamento y finalmente todas estas decretos, leyes que van en favor de la gente se puedan aprobar de una vez por todas".

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