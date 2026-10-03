Etna Estrems, diputada de ERC en el Congreso, se manifiesta en Girona por la vivienda: "El PSOE ha actuado como el centroderecha más rancio"

La diputada ha recordado que el PSOE tuvo cuatro años de mayoría progresista en el Congreso y aún así mantuvo "hacia la derecha" las medidas en materia de vivienda.

Muchas ciudades españolas se han llenado este sábado de manifestantes por la vivienda. En una de ellas, en Girona, estaba la diputada de Esquerra Republicana en el Congreso y portavoz de vivienda de la formación Etna Estrems.

Desde allí, ha asegurado a laSexta que el PSOE es "corresponsable" de la situación habitacional actual: "Nosotros siempre hemos dicho que el PSOE es corresponsable del drama de la vivienda que estamos viviendo en estos tiempos porque lleva ocho años en el Gobierno y durante cuatro años ha tenido un hemiciclo de izquierdas que le pedía medidas estructurales y ha actuado como el centroderecha más rancio manteniendo hacia la derecha estas medidas que nosotros ya llevábamos, por ejemplo, la regulación de los precios de alquileres en todas sus modalidades".

Al respecto de la crisis de la vivienda, Estrems ha señalado las medidas que faltan para ERC: "Pues falta mucha más inversión en vivienda pública, falta mucha más presión fiscal a los fondos buitre y a los que acumulan vivienda para hacer negocio".

"También esta presión a los Airbnbs que no están pagando IVA, que esto también se lo cargaron ayer las derechas. Alguien que pone pisos turísticos a cero impuesto en los barrios donde vive la gente. El centro de Girona es un ejemplo de esta presión de los pisos turísticos que están pagando cero impuestos", ha comentado.

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