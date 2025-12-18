Ahora

Agresión sexual a menores

Imputan al alcalde del PP de Jérica (Castellón) por presunta agresión sexual a dos menores

Ciudad de la Justicia de CastellónCiudad de la Justicia de CastellónEP

El alcalde de Jérica (Castellón) del Partido Popular, Jorge Peiró, ha sido imputado por dos presuntos delitos de agresión sexual a dos menores de edad, según ha adelantado de 'eldiario.es' y ha podido confirmar laSexta.

La Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Segorbe tiene abierta esta causa desde hace unos meses en la que figura Peiró como investigado por sendos presuntos delitos de agresión sexual respecto a dos víctimas menores de edad.

La jueza impuso en su momento al investigado medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de los dos denunciantes, que siguen vigentes actualmente.

Noticia en ampliación...

