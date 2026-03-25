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Polémicas declaraciones

Azcón pide disculpas por su comentario machista sobre Montero y Alegría: "Me equivoqué, reconozco el error"

El contexto El presidente en funciones de Aragón dijo que Pilar Alegría es "físicamente más atractiva" que María Jesús Montero, a quien señaló que se le va a poner "mucha peor cara" tras las elecciones en Andalucía.

Imagen de archivo. Jorge Azcón.
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El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha pedido "disculpas" por su "error" de realizar comentarios sobre la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El 'popular' ha reconocido que se "equivocó" al decir que Pilar Alegría es "físicamente más atractiva" que María Jesús Montero, a quien señaló que se le va a poner "mucha peor cara" tras las elecciones en Andalucía, convocadas para el 17 de mayo y a las que concurrirá como candidata socialista a la Presidencia de esa comunidad autónoma.

"Son unas palabras desafortunadas. Ha sido un error y lo que debo hacer es pedir disculpas", ha indicado, reiterando que reconoce que se equivocó. "No era mi intención trasladar esa idea", ha asegurado.

Unas disculpas que realiza ante los medios después de haberse pronunciado sobre este asunto también en redes sociales. "Recientemente, la ministra Montero aludió a la apariencia física de Miguel Tellado, señalándolo por su calvicie. Yo hoy he cometido el error de hablar de su apariencia física sin darme cuenta que puede resultar ofensivo. Ella, con el habitual doble rasero del PSOE, no lo hizo con Tellado, pero yo sí reconozco mi error y pido disculpas", escribió en su perfil de 'X'.

Por su parte, María Jesús Montero respondió a las declaraciones de Azcón cargando contra Juanma Moreno. "Este es el PP del presidente de la Junta de Andalucía, el que insulta a las mujeres por su apariencia y desprecia el talento y la inteligencia que aportan las mujeres en cualquiera de las esferas que participa", destacó.

Mientras, Moreno se ha pronunciado también sobre este asunto, señalando que es evidente que esto no es "una cuestión de belleza". "Quien piense que eso se equivoca. Y por tanto, creo que el señor Azcón ha pedido disculpas, que es lo correcto, lo que debe de hacer, porque esas palabras eran desafortunadas. Y por tanto lo que uno tiene que hacer cuando uno comete un error es corregirlo pidiendo disculpas", ha dicho.

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