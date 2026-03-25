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En el Hospital Vall d'Hebron

Sigue ingresado en la UCI el bebé de seis semanas víctima de los abusos de sus padres: sufrirá secuelas derivadas del maltrato

Los detalles El pronóstico es que el bebé sobreviva, pero con secuelas. Los padres están detenidos y encarcelados con acusaciones de lesiones muy graves, agresión sexual y maltrato habitual a su hijo.

Fachada del Hospital Vall d’Hebron.Fachada del Hospital Vall d’Hebron.Europa Press
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El bebé de seis semanas que fue víctima de abusos de sus padres sigue ingresado en la UCI neonatal del Hospital Vall d'Hebron. El pronóstico es que sobreviva, pero seguramente con secuelas derivadas de los maltratos, según ha informado la consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Pané ha dado detalles del estado del bebé que fue víctima de abusos de su progenitores, un hombre de 42 años y una mujer de 43, ambos detenidos y encarcelados con acusaciones de lesiones muy graves, agresión sexual y maltrato habitual a su hijo.

"Está en la UCI de neonatos, tiene seis semanas. Sobrevivirá, pero con secuelas derivadas de los maltratos", ha dicho Pané, que ha admitido que es un caso "tristísimo e inimaginable".

La consellera ha admitido que no dio "crédito" cuando supo además que la madre es una profesional del sistema sanitario. En cuanto a la respuesta de la administración, Pané ha defendido que "el sistema ha funcionado", porque los médicos que atendieron al bebé detectaron el maltrato, informaron a los Mossos d'Esquadra y los padres fueron detenidos y encarcelados.

El bebé se encuentra bajo la tutela de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPiA) de la Generalitat.

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