Plus Ultra desvió 16 millones a una organización de blanqueo de capitales tras aprobarse el rescate, según el juez

Los detalles Según el informe de la UDEF, tras recibir el rescate, Plus Ultra transfirió 15.954.526,77 de euros a "sociedades instrumentales de una organización dedicada al blanqueo de capitales", entre las que se encuentran Allpa Wira Trading UK, Wailea Investmente LTD y V Valerial Corporation.

Plus Ultra desvió 16 millones de euros a una organización de blanqueo de capitales tras recibir un rescate de 53 millones del Estado español, según el juez José Luis Calama. El informe de la UDEF revela indicios de conductas delictivas como apropiación indebida, tráfico de influencias, y blanqueo de capitales. Tras recibir la ayuda, Plus Ultra transfirió casi 16 millones a sociedades instrumentales vinculadas al blanqueo. El empresario Simon Leendert Verhoeven, titular de estas sociedades, está investigado. El fiscal destaca la sospechosa conexión con cuentas off shore y transacciones de oro, sugiriendo posibles operaciones de lavado de dinero.

Plus Ultra desvió 16 millones a una organización de blanqueo de capitales tras aprobarse el rescate de 53 millones a la aerolínea, según recoge el juez José Luis Calama en un auto fechado el 3 de marzo.

El juez señala que del informe de la UDEF se establecen un conjunto de datos indiciarios que determinan "unos comportamientos delictivos compatibles con los delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal y otros que pudieran derivarse".

La sociedad Plus Ultra recibió del Estado español por decisión del Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2021 una ayuda de 53 millones de euros consistente en una primera entrega de 19 millones en concepto de préstamo ordinario y 34 millones como préstamo participativo.

Sin embargo, según recoge el juez, "las cantidades recibidas han podido destinarse a fines espurios al constatarse salidas de dinero muy significativas una vez recibida la ayuda pública". Por tanto, señala Calama que "los indicios que de momento se conocen apuntan a una desviación planeada y consciente de cantidades hacia sociedades y entidades bancarias ajenas a los fines mercantiles aparentes de la aerolínea".

Las transferencias a sociedades instrumentales

Según el informe de la UDEF, tras recibir el rescate, Plus Ultra transfirió 15.954.526,77 de euros a "sociedades instrumentales de una organización dedicada al blanqueo de capitales", entre las que se encuentran Allpa Wira Trading UK, Wailea Investmente LTD y V Valerial Corporation.

De esos 15.954.526,77 euros, 5.921.777,46 salieron el 18 de marzo de 2021 (fecha en la que recibieron los primeros 19 millones de euros de la ayuda). El 10 de agosto de 2021 salieron 10.032.749,31 de euros tras recibir el pago de la segunda parte de la ayuda.

Según indica el juez, la planificación presuntamente delictiva tuvo su origen hacia marzo del año 2020, "activándose una línea de contactos a nivel gubernamental y otra a un nivel influyente de contactos menos expuestos públicamente".

El titular de las sociedades instrumentales a las que se transfirió el dinero es Simon Leendert Verhoeven, un empresario neerlandés que está investigado y cuya finca en Mallorca fue registrada por la UDEF el 22 de noviembre de 2024. Custodiaron 12 relojes de alta gama y dos lingotes de oro con un peso de 150 gramos, entre otras cosas.

Según el fiscal, estos pagos de Plus Ultra a sus sociedades son la devolución de una "financiación puente" que le dejó este hombre a la aerolínea hasta que recibiera el rescate. El fiscal hace hincapié en que "llama la atención que se estuvieran recibiendo cantidades procedentes de sociedades con cuentas off shore y en el mismo tiempo cronológico, se estuviera solicitando al Gobierno español una ayuda pública".

El fiscal vincula a Rodolfo Reyes con el tráfico de oro

De esta manera, de acuerdo con información de inteligencia financiera, señala que pudieran existir "previos envíos de dinero desde cuentas off shore a cuentas españolas de Plus Ultra cuya procedencia es presuntamente ilícita y que pudieran ser "lavados" con dinero público".

Así, el fiscal menciona la "significativa vinculación de la empresa suiza Allpa Wira Trading AG con el tráfico de oro con el que podría estar relacionado el propio Rodolfo Reyes".

El fiscal menciona también una factura del 26 de febrero de 2021 emitida por Allpa Wira Trading por una venta de oro a la sociedad de Dubai Al Joud Precious Metal And Stones Trading LLC por un importe de 122.417.000 millones de Dirhams (unos 30 millones de euros). En esa factura figura que el ingreso deberá hacerse en una cuenta del banco de Isla Mauricio.

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