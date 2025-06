Ayuso vuelve a ser el verso suelto del PP con las amenazas de Trump: "En Madrid somos proamericanos"

El contexto Las críticas del PP a las palabras de Donald Trump durante la cumbre de la OTAN no han sido unánimes. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a centrar sus críticas en Pedro Sánchez y en un Gobierno central que va -dice- "como pollo sin cabeza".

Las amenazas de Donald Trump contra España tras la postura del Gobierno de no llegar a ese 5% de gasto militar que han acordado los miembros de la OTAN han originado dos posturas distintas dentro del PP. La oficial la ha dejado clara la secretaria general de los 'populares', una Cuca Gamarra que ha asegurado que "no están de acuerdo" con las declaraciones del presidente de Estados Unidos.

"Trump pretende que los platos rotos de la insolidaridad de Sánchez la paguen nuestros productores", cuestiona Gamarra, que sí que ha criticado a Pedro Sánchez al asegurar que ha firmado "lo que todos" los miembros de la OTAN: "Por mucho que intente engañar a sus socios y a los españoles, a nosotros no nos va a engañar".

Fuentes de la formación consultadas por laSexta confirmaban esta postura del partido, negando estar "ni con el presidente que miente (aludiendo a Sánchez) ni con el presidente que amenaza (aludiendo a Trump)". Esta postura está muy alejada de la defensa cerrada de la que suele hacer gala Vox del Donald Trump.

Ayuso: "Sánchez trata a los españoles como idiotas"

No obstante, Isabel Díaz Ayuso no ha compartido esta contundencia de los 'populares', más bien al contrario. La presidenta de la Comunidad de Madrid, en un acto desde Nueva York, ha definido al gobierno regional como "neta y abiertamente proamericano".

"Tenemos un Gobierno que va como pollo sin cabeza, lo que pasa es que antes lo sabíamos la inmensa mayoría de los españoles y cada vez más la opinión pública, y hoy, por si había alguna duda, ha quedado claro a ojos del mundo", ha criticado Ayuso, que ha elevado más si cabe su tono al asegurar que Sánchez "trata a los españoles como idiotas".

"Acaba de firmar un acuerdo delante de todo el mundo, delante de todos los países que conforman la OTAN, y a continuación nos dice que no ha firmado lo que todo el mundo ha visto que hemos firmado, como si la prensa no tuviera ojos y como si los españoles no estuvieran informados, ha cuestionado.