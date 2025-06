Trump amenaza a España con represalias comerciales tras el 'no' al 5% en defensa: "Es terrible. Les vamos a hacer pagar el doble"

¿Qué ha dicho? El presidente de Estados Unidos ha anunciado que él mismo "negociará directamente" con España para que aumenten su inversión en defensa. "Me gusta España, pero me parece injusto que no paguen. Han sido los más hostiles con lo que estamos haciendo", lamenta.

Durante una rueda de prensa en la cumbre de la OTAN en La Haya, Donald Trump amenazó a España con duplicar los aranceles si no incrementa su gasto en defensa al 5%, como acordaron los miembros de la OTAN. Trump considera injusto que España no cumpla con este objetivo y señaló que su economía podría verse afectada si no lo hace. En respuesta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que España cumplirá con las capacidades acordadas, manteniendo el gasto en defensa en un 2,1% del PIB, lo que considera suficiente y compatible con el Estado del bienestar. Sánchez destacó que la cumbre fortalece a la OTAN y a la seguridad europea.

"Creo que es terrible lo que España ha hecho. Su economía va muy bien, pero es el único país que no está pagando, no sé qué está pasando. Me gusta España, pero es el único país de todos que se niega a pagar. Tienen que pagar, es injusto", ha expresado Trump durante su comparecencia.

En una pregunta posterior, Trump ha insistido en que ve "injusto" que nuestro país no alcance el objetivo pactado entre todos los miembros de la OTAN, ese famoso 5% en defensa que se ha escenificado este miércoles en una cumbre que ha cumplido los deseos de Trump.

Según Trump, la economía de España es buena pero podría torcerse si "algo malo sucede", momento en el que ha introducido esa amenaza de hacer a nuestro país "pagar doble", por lo que España "devolverá" con comercio la falta de inversión militar.

¿Qué ha dicho Sánchez? España cumplirá "con las capacidades acordadas"

Horas antes de esta incendiaria comparecencia de Trump, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que España "cumplirá con las capacidades acordadas" con la OTAN y en que no pasará de ese gasto del 2,1% en defensa, algo que considera "suficiente".

Sánchez afrima que se trata de un acuerdo para mejorar las "capacidades técnicas y humanas" para "afrontar los retos que tenemos por delante". "España está comprometida y los va a cumplir como ha hecho siempre", ha afirmado Sánchez a la vez que ha defendido que su actual gasto en defensa, del 2% del PIB, es "suficiente, realista y compatible con el Estado del bienestar".

"Tras esta cumbre, gana la OTAN, gana España y gana la seguridad y el Estado de bienestar". La OTAN está unida y sale de esta cumbre con más fortaleza frente a los desafíos que afronta Europa y la relación transatlántica", ha expresado.