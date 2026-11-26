Los detalles "Entran unos energúmenos, supuestamente por la educación pública, con una camiseta de la que se han adueñado pero que no creen en ella y, con terror y con miedo, intentan boicotear esto", ha dicho sobre unos profesores que ya llevan 44 días de huelga por la educación pública.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, criticó duramente a los profesores que protestaron en la inauguración del belén de la Real Casa de Correos, calificándolos de "energúmenos". Los docentes, en huelga por la educación pública madrileña desde hace 44 días, interrumpieron brevemente el acto para pedir la dimisión de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. Ayuso, en un acto de campaña en Alcorcón, cuestionó la actitud de los manifestantes, acusándolos de intentar boicotear el evento navideño y de no ser dignos de liderar la educación de los jóvenes.

Isabel Díaz Ayuso vuelve a cargar contra los profesores. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha calificado de "energúmenos" a los docentes que han protestado este jueves en la inauguración del belén de la Real Casa de Correos durante unos pocos segundos, ya que el personal de seguridad los ha echado del edificio. Lo han hecho en el marco de la huelga de la educación pública madrileña, que ya afronta 44 días.

Tras este episodio, la presidenta madrileña ha afirmado en un acto de campaña para las elecciones generales en Alcorcón que, "cando se te acaba la razón, la palabra y el business ya llegan esos nervios, ya nos ponemos violentos y ya nos encontramos con situaciones como las que hemos vivido hoy en la Puerta del Sol".

Pese a lo que pueda parecer por estas palabras, los profesores que han interrumpido el acto en el que estaba presente Ayuso solo han sacado una bandera en defensa de la educación pública y han gritado brevemente para pedir la dimisión de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, que no se ha llegado siquiera a sentar con los profesores en todos los días que ya llevan de huelga.

"Imaginaos la situación, estamos preparando la Navidad, viene la Asociación de Belenistas después de más de ocho meses trabajando este Belén, que es uno de los mejores de España, y cuando vienen unos niños a cantar y llevan semanas con sus profesores preparando esta actuación, con su ilusión, con su preparación, y se ponen allí con sus padres, con los mayores, con todo ese ambiente navideño que tenemos en la Real Casa de Correos", ha dicho Ayuso en ese acto en Alcorcón.

Tras esto, ha agregado: "Y entran unos energúmenos, supuestamente por la educación pública, con una camiseta de la que se han adueñado pero que no creen en ella y, con terror y con miedo, intentan boicotear esto". "¿De verdad esas personas van a llevar la educación de nadie? ¿Esas personas son las que queremos que levanten el futuro de nuestros jóvenes? ¿Esas son las personas que cuidan de la infancia y de una juventud preparada? ¿O lo que quieren es algo muy diferente, quieren vivir de lo público para que lo público no funcione?", ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid contra los profesores.

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