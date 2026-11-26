Los detalles La jueza que instruye la causa ve "indicios suficientes" de la comisión de un delito de atentado contra la autoridad tras tomar declaración a seis testigos, al denunciante y al denunciado.

La jueza que investiga la denuncia contra David Setién, concejal del PP de Ruesga, por supuesta agresión al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, considera que hay "indicios suficientes" de un delito de atentado contra la autoridad. Durante la Feria de Ganado de Arredondo, Setién presuntamente golpeó a Casares en la cara. Tras tomar declaración a seis testigos, al denunciante y al denunciado, la magistrada ha concluido la instrucción. Casares critica la falta de reacción del PP, mientras que el partido expresa su respeto a la decisión judicial y confía en que la justicia siga su curso.

La jueza que instruye la causa tras la denuncia por una supuesta agresión por parte de un edil del PP al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, considera que existen "indicios suficientes" de la comisión de un delito de atentado contra la autoridad.

En un auto, dado a conocer este jueves, la titular de la Plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Laredo ha señalado que David Setién, concejal del PP de Ruesga, durante la Feria de Ganado de Arredondo, se dirigió al delegado del Gobierno en Cantabria y secretario general del PSOE regional "de forma airada" y presuntamente le golpeó en la cara.

Con esta resolución, que ha facilitado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la magistrada da por concluida la instrucción del procedimiento iniciado a raíz de la denuncia del delegado del Gobierno, tras tomar declaración a seis testigos, al denunciante y al denunciado.

También con esa resolución responde a la petición de sobreseimiento que planteó el denunciado y de nuevas diligencias solicitadas por ambas partes.

A su juicio, las testificales practicadas son "bastantes para resolver sobre la continuación del procedimiento", y "la práctica de nuevas diligencias no aportaría elementos relevantes para esa decisión y dilataría innecesariamente la instrucción".

Casares critica la inacción del PP

A preguntas de los periodistas tras presentar en rueda de prensa el operativo de las elecciones del 29 de noviembre, el delegado del Gobierno, que en ese momento ha asegurado desconocer esa resolución judicial, ha asegurado que "es el tiempo de la justicia".

Ha insistido en que la violencia no está justificada en democracia y ha señalado que le produce "tristeza" lo ocurrido, aunque no ve "ningún tipo de arrepentimiento por parte del agresor". Ha dicho, incluso, que "a mayores" tampoco ha visto ninguna reacción del PP. "Ha mirado para otro lado e, incluso, ha amparado ese tipo de agresiones", ha opinado Casares.

El PP de Cantabria, en manifestaciones remitidas a 'EFE', ha señalado su respeto absoluto a la decisión de la instructora y ha recordado que el proceso judicial sigue en marcha. Los populares cántabros han valorado, además, que "ante las distintas versiones de los hechos, la jueza de instrucción ha considerado oportuno que sea un juez quien resuelva lo que corresponda".

"Desde el PP máxima prudencia, respeto a la labor judicial y confianza en que la justicia siga su curso", concluye el PP de Cantabria.

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