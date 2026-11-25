Unas elecciones generales y más de 30 bulos: las desinformaciones difundidas sobre los comicios del 29N

Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre no se han librado de la desinformación.

Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre no se han librado de la desinformación. Desde que Pedro Sánchez anunció su convocatoria, en redes sociales se han compartido todo tipo de afirmaciones falsas, engañosas y sacadas de contexto sobre los candidatos y el proceso electoral, cuestionando su transparencia y fiabilidad. En Newtral.es recopilamos los bulos que hemos desmentido de cara a las elecciones del 29N.

El voto por correo, de nuevo cuestionado por los bulos de cara al 29N

Desde hace años, en España y en el extranjero es habitual encontrar narrativas que desinforman sobre el voto por correo y que ponen en duda su seguridad y garantías. De cara al 29N, poco después de que Sánchez anunciara el adelanto electoral, miembros del PP y de Vox pidieron que no se votara por correo ni se confiara en el proceso.

Estas afirmaciones fueron replicadas por cuentas pro-Trump en X, como contamos en Newtral.es.

En este artículo explicamos cómo funciona el voto por correo y su custodia.

Los electores que soliciten el voto por correo no pueden votar presencialmente en la mesa "para asegurar su voto"

También han circulado mensajes afirmando que, aunque se solicite el voto por correo para las elecciones del 29 de noviembre, también se puede acudir a la mesa electoral el día de los comicios para “asegurar el voto”, pero es un bulo.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Junta Electoral Central aseguraron a Newtral.es que la ley electoral no recoge esa posibilidad.

LINK AL ARTÍCULO: https://www.newtral.es/voto-correo-mesa-electoral/20261007/

Correos y el PSOE desmienten que funcionarios de la entidad colocaran carteles electorales socialistas en Asturias

Usuarios de redes sociales han compartido un vídeo que supuestamente muestra a funcionarios de Correos colocando carteles electorales del PSOE en Lugones (concejo de Siero, Asturias). Los mensajes aseguran que habrá un “pucherazo garantizado”, o que el vídeo revela “la primera fase” del mismo, cuestionando también la seguridad del voto por correo.

Correos asegura a Newtral.es que el contenido es “rotundamente falso” y que “ningún empleado ni recurso de Correos ha participado en este tipo de actividades”.

Adriana Lastra, candidata socialista por Asturias, también lo desmintió y anunció que tomarían “decisiones legales” después de que Vox Asturias compartiera el vídeo y las afirmaciones virales.

LINK AL ARTÍCULO: https://www.newtral.es/carteles-psoe-correos-asturias/20261119/

Desinformaciones sobre las tarjetas censales

En los últimos días se han difundido publicaciones que han puesto el foco en las tarjetas censales. Algunos mensajes han asegurado erróneamente que estas ordenaban a los electores votar en edificios que no son colegios electorales, mientras que otros mencionaban presuntos empadronamientos irregulares que derivarían en un supuesto fraude electoral el 29N.

El Centro Cultural Cooperante Margarita Burón de Alcorcón (Madrid) sí está registrado como colegio electoral para el 29N

Usuarios de redes sociales han afirmado que en Alcorcón (Madrid) se están enviando tarjetas censales a los vecinos para que en las elecciones generales del 29N vayan a votar a edificios que no son colegios electorales, pero es un bulo, como ha aclarado el Ayuntamiento a Newtral.

Los posts señalaban al Centro Cultural Cooperante Margarita Burón que, aunque no aparecía registrado como colegio electoral en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) del 12 de octubre sobre las Secciones, Mesas y Locales Electorales, sí lo hacía en el del día 26.

señalaban al Centro Cultural Cooperante Margarita Burón que, aunque no aparecía registrado como colegio electoral en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) del 12 de octubre sobre las Secciones, Mesas y Locales Electorales, sí lo hacía en el del día 26. La modificación se llevó a cabo para “facilitar el acceso de la ciudadanía y garantizar su derecho a ejercer el voto” y las tarjetas censales enviadas a los domicilios “ofrecen información correcta”.

LINK AL ARTÍCULO: https://www.newtral.es/colegio-electoral-alcorcon/20261113/

Cuidado con los mensajes sobre empadronamientos irregulares: para votar hay que tener la nacionalidad española

También han circulado publicaciones advirtiendo de “empadronamientos ilegales” de inmigrantes irregulares en municipios de España “para dar el pucherazo” este 29N. Otros mensajes han asegurado que algunas personas están recibiendo “tarjetas censales de muertos” para que se pueda votar por ellos.

Algunos mensajes recuperan casos reales antiguos de empadronamientos fraudulentos reportados por las autoridades. Estas afirmaciones han sido replicadas y amplificadas por redes de desinformación prorrusas como Pravda.

No obstante, aunque estos casos existan, para votar es necesario tener la nacionalidad española, por lo que un empadronamiento no sería suficiente para ejercer el sufragio. Tampoco se podría ejercer el voto en nombre de personas fallecidas porque es necesario identificarse en la mesa electoral.

LINK AL ARTÍCULO: https://www.newtral.es/empadronamientos-irregulares-29n-voto/20261120/

Papeletas marcadas, descoloridas y duplicadas

Otros elementos del proceso electoral que también son un blanco recurrente de la desinformación son las papeletas. Como ha ocurrido en otros comicios, se han difundido numerosos bulos sobre la posibilidad de introducir dos en un mismo sobre o escribir en ellas, actos que convierten el voto en nulo. A su vez, han circulado desinformaciones que aseguraban que el hecho de que algunas papeletas presenten diferencias en la calidad de impresión es una prueba de un supuesto fraude, pero esto no es cierto.

Introducir dos papeletas de distinta candidatura en el mismo sobre no supone dos votos, se considera voto nulo

Se han difundido mensajes que animan a los votantes indecisos a introducir dos papeletas de distinta candidatura en el mismo sobre para no tener que elegir una opción. Sin embargo, esto no da un voto a cada partido, sino que convierte el voto en nulo, como establece la ley electoral.

Otras publicaciones incitaban a los electores a introducir dos papeletas de una misma candidatura en el sobre para “que el voto cuente más”. En estos casos, el voto no se considera nulo, pero tampoco se duplica su valor.

La norma señala que si un sobre contiene más de una papeleta de la misma candidatura, se computará como un único voto válido.

LINK AL ARTÍCULO: https://www.newtral.es/dos-papeletas-sobre-29n/20261118/

[[h3:Cuidado con los mensajes que animan a escribir #YoConBegoña o ‘Feijóo presidente’ en las papeletas este 29N: anularía el voto]]

De manera similar, han circulado mensajes animando a los votantes a escribir en las papeletas mensajes como “#YoConBegoña” o “Feijóo presidente”, o incluso firmarlas para evitar que se cambie el voto. Sin embargo, estas publicaciones tratan de inducir al error: escribir en las papeletas anula el voto.

LINK AL ARTÍCULO: https://www.newtral.es/escribir-papeleta-29n-voto-nulo/20261118/

El caso de Puente. Tras la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes y su renuncia a formar parte de las listas electorales, la Junta Electoral Provincial de Valladolid estableció en un primer momento que las papeletas en las que se tachase el nombre del exministro podían considerarse válidas.

Sin embargo, la Junta Electoral Central finalmente decidió que la papeleta debe introducirse como está sin hacer tachaduras en el nombre, ya que de lo contrario se considerará voto nulo.

Las papeletas para el Senado que envían los partidos políticos a casa marcadas son válidas y no implican fraude

Se han difundido mensajes que advierten que “están llegando a las casas papeletas con las casillas marcadas simulando un voto verdadero al Senado” para las elecciones generales del 29 de noviembre. Las publicaciones presentan este hecho como algo inusual o una supuesta prueba de fraude electoral de cara al 29N, pero es un bulo.

Se trata de propaganda electoral remitida a los votantes y la Junta Electoral Central (JEC) permite a los candidatos imprimir las papeletas marcadas y a los electores usarlas para votar.

LINK AL ARTÍCULO: https://www.newtral.es/papeleta-marcada-senado/20261118/

Sindicatos y Correos desmienten “órdenes” para buzonear primero las papeletas del PSOE

Usuarios de redes sociales han compartido mensajes afirmando que Correos en Sevilla habría ordenado a los carteros “buzonear únicamente las papeletas del PSOE sin estar listas las restantes” de los demás partidos. Sin embargo, Correos y varios sindicatos niegan estas afirmaciones a Newtral.es.

Explican que las papeletas enviadas por el PSOE como parte de la propaganda electoral fueron las primeras en llegar.

“Tal como llegaron a las unidades [de reparto], se le dieron salida para que no hubiera acumulación entre envíos electorales y no electorales, ya que hay que seguir prestando el servicio postal universal y trabajar el resto de productos que circulan por Correos”, añaden.

LINK AL ARTÍCULO: https://www.newtral.es/correos-psoe-sevilla/20261120/

Las diferencias en la calidad de impresión de las papeletas no demuestra manipulación y no afectan a la validez del voto

También han circulado publicaciones criticando que las papeletas del PSOE enviadas a los domicilios tienen mejor calidad de impresión que las del PP, sugiriendo que este detalle invalidaría las de los populares.

No obstante, las diferencias en la calidad de impresión de las papeletas no demuestran manipulación y no afectan a la validez del voto.

LINK AL ARTÍCULO: https://www.newtral.es/papeletas-descoloridas-29n/20261118/

Las “ligeras diferencias” de tono o errores tipográficos no invalidan las papeletas, según la JEC

De manera similar, usuarios de redes sociales han compartido mensajes que sostienen, sin pruebas, que el Gobierno podría intentar cometer un “pucherazo electoral” manipulando las papeletas provistas en los colegios electorales “para invalidar votos por diferencias de tamaño o errores de impresión”, por lo que animan a votar con las papeletas recibidas por correo postal.

Sin embargo, un acuerdo de la JEC establece que “las ligeras diferencias respecto del modelo oficial en cuanto al tamaño, faltas de ortografía, pequeñas diferencias de tonalidad o caracteres tipográficos, numeración o no de los candidatos, así como diferencias no sustantivas en la impresión”, no afectan a la validez de las papeletas.

LINK AL ARTÍCULO: https://www.newtral.es/revision-papeletas-electorales/20261019/

Los candidatos a la presidencia del Gobierno solo aparecen en las papeletas de la provincia por la que se presentan

Con la vista puesta en las próximas elecciones generales, se han difundido publicaciones preguntando por qué los candidatos a la presidencia del Gobierno no aparecen en las papeletas de algunas provincias, como Pedro Sánchez en la de Almería.

No obstante, en España los candidatos solo aparecen en la papeleta de una provincia, ya que ninguno de ellos puede presentarse en más de una circunscripción ni formar parte de más de una candidatura, según ordena la ley electoral.

LINK AL ARTÍCULO: https://www.newtral.es/candidatos-papeletas-una-provincia/20261118/

Ojo con las encuestas falsas

Desde que se convocaron las elecciones del 29 de noviembre, en redes sociales se han compartido múltiples encuestas que dan la victoria al bloque de la derecha o al de la izquierda. Sin embargo, muchas de ellas son falsas: o bien se han inventado los datos o se han sacado de contexto.

Un detalle. Algunos indicios de que podemos estar ante una encuesta electoral falsa pasan por que esta no incluya el nombre de la organización que la ha realizado, que contenga faltas de ortografía o que no incluya ningún enlace a la fuente original.

Cuidado con la encuesta falsa atribuida a IMOP que da la mayoría absoluta al bloque de izquierdas el 29N: no hay rastro de ella

Se ha difundido una supuesta encuesta atribuida a IMOP que da la mayoría absoluta al bloque de izquierdas el 29N, con 178 escaños, tras la visita a España del presidente argentino, Javier Milei, pero es un bulo.

No hay rastro de tal sondeo y los que ha elaborado esta empresa recientemente otorgan la mayoría al PP y Vox.

LINK AL ARTÍCULO: https://www.newtral.es/encuesta-falsa-imop-mayoria-absoluta-bloque-izquierda-29n/20261114/

Bulo: el CIS no ha publicado esta “encuesta flash sin cocinar” que da al PSOE 60 escaños en las elecciones del 29N

También han ciruclado publicaciones que aseguran que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) habría publicado una “encuesta flash sin cocinar” que, tras la huelga general del 11 de noviembre y de cara a las elecciones del 29N, el PSOE obtendría 60 escaños, pero es un bulo.

El CIS aseguró a Newtral.es que la presunta encuesta “es mentira” y que los datos “no son suyos”. El organismo también recalcó que “no está haciendo encuestas flash”.

LINK AL ARTÍCULO: https://www.newtral.es/encuesta-flash-cis-29n/20261113/

El periódico no ha publicado esta cubierta: está hecha con inteligencia artificial.

LINK AL ARTÍCULO: https://www.newtral.es/portada-el-pais-psoe-mayoria/20261106/

Para las próximas elecciones generales, el censo vigente es del 1 de agosto.

[[h3:Esta portada de ‘El País’ sobre una “mayoría absoluta” del PSOE tras la dimisión de Puente está hecha con IA ]]Usuarios de redes sociales han difundido una portada del diario El País fechada el 5 de noviembre en la que aparece una supuesta encuesta electoral junto al titular: “La dimisión de Puente dispara al PSOE hasta la mayoría absoluta”. Sin embargo, es un bulo.]][[h3:[[h2:Desinformaciones sobre la ‘ley de nietos’ y el voto desde el exterior para el 29N]]]]]][[h2:La conocida como ‘ley de nietos’ ha sido uno de los principales objetivos de la desinformación este 2026. Meses antes de que se convocaran las elecciones ya se difundieron afirmaciones vinculando a esta vía de acceso para adquirir la nacionalidad española con una presunta “ingeniería electoral”. Estas desinformaciones no han cesado tras el adelanto electoral y se han vinculado también con el censo de españoles residentes en el extranjero (CERA).]]

[[h3:Nos preguntáis por la enmienda de Sumar en una ley educativa que buscaba modificar la ‘ley de nietos’

Se han difundido mensajes asegurando que “Sánchez ha escondido en una ley educativa una enmienda para reactivar el fraude electoral de la Ley de nietos que frenó el Tribunal Supremo”.

Es cierto que el grupo Sumar, no el PSOE, introdujo una enmienda sobre la conocida como ‘ley de nietos’ en una ley de educación para ampliar el concepto de exiliado que menciona la norma, pero, con las cortes disueltas, la norma cae y no se podrá tramitar.

LINK AL ARTÍCULO: https://www.newtral.es/sumar-enmienda-ley-nietos/20261007/

[[h3:Qué dice la ley de 2015 que concedía la nacionalidad a descendientes sefardíes y sus diferencias con la ‘ley de nietos’

A raíz de la convocatoria electoral para el próximo 29 de noviembre, publicaciones en redes sociales han comparado la conocida como ‘ley de nietos’ y la suspensión cautelar del derecho a voto de sus beneficiarios con aquellas personas que adquirieron la nacionalidad española por ser judíos sefardíes originarios de España.

Expertas consultadas por Newtral.es señalan que la principal diferencia se encuentra en la documentación que se requirió a los sefardíes originarios de España que solicitaron la nacionalidad española.

En cambio, esta no se le ha exigido a aquellas personas que han pedido la nacionalidad a través de la ‘ley de nietos’ tras la publicación de una instrucción, añaden las especialistas.

LINK AL ARTÍCULO: https://www.newtral.es/nacionalidad-sefardi-ley-de-nietos/20261112/

Qué sabemos del supuesto aumento del 35% en el censo exterior “en un solo mes”

También han circulado mensajes que aseguran que “el PSOE aceleró las nacionalizaciones masivas a través de la ‘ley de nietos’” y que estas habían “crecido más de un 35% en solo un mes”. Sin embargo, el cálculo es el resultado de una comparación errónea.

Las cifras corresponden al CERA, no a datos sobre nacionalizaciones.

Además, tampoco reflejan el crecimiento del censo en un mes, como sugieren los mensajes, sino que se refiere al aumento de las nuevas inscripciones respecto al mes anterior.

LINK AL ARTÍCULO: https://www.newtral.es/nacionalizaciones-voto-cera/20261014/

Bulos generados con IA sobre las elecciones del 29N

La inteligencia artificial no ha faltado a la cita electoral del próximo 29 de noviembre. Desde hace semanas, circulan en redes sociales multitud de contenidos creados sintéticamente sobre los candidatos y sus votantes.

Este vídeo de una mujer diciendo que es socialista pero va a votar en blanco está generado con IA

Se ha difundido un vídeo de una mujer siendo entrevistada en la calle por un periodista de laSexta y afirmando que “es socialista, pero su voto va a ser en blanco”. Sin embargo, es un bulo: las imágenes están generadas con inteligencia artificial (IA).

LINK AL ARTÍCULO: https://www.newtral.es/mujer-voto-blanco/20261118/

Esta imagen de una banderola electoral de Alberto Núñez Feijóo con el lema “Anotop AT” está hecha con IA

También ha circulado una imagen que muestra una banderola electoral del PP en la que aparece su presidente y candidato de cara al 29N, Alberto Núñez Feijóo, junto al lema “Anotop At”, pero es un bulo. La foto está generada con inteligencia artificial.

El lema “Anotop At” nace de un lapsus de Feijóo durante una intervención en el Congreso mientras le decía a Sánchez, que algún día harían una serie sobre sus años como presidente. En ese momento se trabó mientras hablaba.

LINK AL ARTÍCULO: https://www.newtral.es/feijoo-banderola-anotop/20261116/

Esta imagen de un mitin del Frente Amplio en Burgos sin apenas público está generada con inteligencia artificial

Usuarios de redes sociales han compartido una imagen que supuestamente muestra un mitin del Frente Amplio en Burgos de cara al 29N con poca afluencia de público, pero es un bulo. De nuevo, la imagen está generada con inteligencia artificial.

LINK AL ARTÍCULO: https://www.newtral.es/mitin-frente-amplio-burgos/20261105/

Esta imagen de carteles del PSOE con una foto de una mujer con velo está generada con IA

Se ha difundido una fotografía de carteles electorales del PSOE colgados en la calle en los que aparece la imagen de una mujer con velo con el pulgar hacia arriba. Las banderolas incluyen el lema del partido para las elecciones generales del 29N, “la fuerza de la gente”, y el texto “vota PSOE”, pero se trata de un bulo: la foto está generada con inteligencia artificial (IA).

LINK AL ARTÍCULO: https://www.newtral.es/mujer-velo-cartel-psoe/20261119/

29N fuera de contexto: vídeos recortados y antiguos que se presentan como actuales

Como ha ocurrido con otros comicios, han circulado numerosos contenidos que se han vinculado a las elecciones del 29N para hablar de presuntas irregularidades a la hora de votar. Sin embargo, muchos de ellos son antiguos y carecen de contexto.

Esta mujer no está pidiendo el voto para el PSOE, reclama ayuda para su hermano hospitalizado en Marruecos

Es el caso de un vídeo que muestra a una mujer vestida con indumentaria musulmana hablando frente a la cámara junto a mensajes que sugieren que estaría pidiendo el voto para el PSOE en las elecciones del 29N “para seguir cobrando las paguitas y vivir de España”, pero es un bulo.

La mujer no hablaba de política, sino que pedía ayuda para su hermano, gravemente herido en un accidente de tráfico.

LINK AL ARTÍCULO: https://www.newtral.es/mujer-musulmana-voto-psoe/20261111/

Este vídeo que asegura que hay musulmanes votando en el consulado español en Bélgica es antiguo

También se ha difundido un vídeo en el que una mujer afirma que varias personas musulmanas están acudiendo a votar a la sección consular de la Embajada de España en Bélgica. Algunos mensajes lo presentan como si fueran votantes para las elecciones del próximo 29 de noviembre, pero es engañoso.

Las imágenes circulan desde al menos 2024. Además, la religión no determina el derecho a voto: en las elecciones generales solo pueden votar aquellos que tengan la nacionalidad española.

LINK AL ARTÍCULO: https://www.newtral.es/musulmanes-voto-belgica/20261022/

Cuidado con el vídeo del alcalde de Calatayud (PP) pidiendo el voto para Sánchez: es de 2019 y se corrigió después

Usuarios de redes sociales han compartido un vídeo en el que aparece el alcalde de Calatayud (Zaragoza) y senador del PP por dicha provincia, José Manuel Aranda Lassa, “pidiendo el voto para Pedro Sánchez”. Las publicaciones han compartido las imágenes como actuales y las han relacionado con las elecciones del 29N, pero es un bulo.

El clip es real, pero antiguo, pues data de 2019. Además, fue un lapsus que Aranda corrigió inmediatamente.

LINK AL ARTÍCULO: https://www.newtral.es/pp-pide-voto-snchez/20261026/

Este vídeo de Lula da Silva con Pedro Sánchez no se ha grabado durante la campaña del 29N

Se ha difundido un vídeo en el que, supuestamente, aparece el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva llegando a España en noviembre de 2026 para apoyar a Sánchez en la campaña electoral del 29N, pero es un bulo.

Aunque Lula visitó España durante la campaña y mostró su apoyo a Sánchez, el vídeo es anterior a su llegada: corresponde a la primera cumbre España-Brasil, celebrada el 17 de abril de 2026 en Barcelona.

LINK AL ARTÍCULO: https://www.newtral.es/lula-sanchez-espana/20261114/

Del DNI digital al papel del CNI: otros bulos difundidos de cara a las elecciones del 29N

Más allá de estas desinformaciones, en Newtral.es hemos desmentido otros bulos que han circulado en redes sociales sobre las próximas elecciones generales. Estos han puesto el foco en el uso del DNI digital para votar el día 29, el papel del CNI en el escrutinio y supuestos vínculos entre el PSOE y Correos, entre otros aspectos.

Cuidado con este vídeo sobre el DNI digital: el lector solo verifica la identidad del votante, no registra ni modifica su voto

Ha circulado un vídeo protagonizado por muñecos de animación en el que se afirma que, si se utiliza el DNI digital para votar en las elecciones del 29N, los lectores de códigos QR del documento marcarán automáticamente el voto a favor del PSOE y lo presentan como un supuesto pucherazo, pero es un bulo.

El lector no se usa para registrar el voto a favor de ningún partido, sino para verificar la identidad del votante.

LINK AL ARTÍCULO: https://www.newtral.es/dni-digital-voto/20261117/

No se ha “apartado” al CNI del escrutinio en las elecciones del 29-N, su papel sigue siendo el mismo

También se han difundido mensajes que afirman que el Gobierno habría “apartado al CNI” del control informático de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Los posts añaden que, en su lugar, se habría atribuido esta responsabilidad al Ministerio del Interior, algo que determinados mensajes vinculan a un intento de “pucherazo” para beneficiar a Pedro Sánchez. Sin embargo, se trata de un bulo.

El CNI confirmó a Newtral.es que “el apoyo del Centro Criptológico Nacional del Centro Nacional de Inteligencia se realizará en los mismos términos que años anteriores”.

Además, los pliegos técnicos de los contratos para la transmisión de datos en el escrutinio provisional atribuyen al organismo el mismo papel que en elecciones anteriores, que se basa en la “colaboración” con Interior en los “análisis de seguridad e integridad” de los sistemas y aplicaciones que se utilicen para la transmisión de datos.

LINK AL ARTÍCULO: https://www.newtral.es/gobierno-aparta-cni-escrutinio-elecciones-29-noviembre-bulo/20261008/

Cuidado con este bulo sobre unos ladrones que se hacen pasar por el INE y que vuelve a circular ante el 29N

Con motivo de la convocatoria electoral, ha vuelto a circular una cadena viral que asegura que unos ladrones se están haciendo pasar por empleados del INE para robar información personal aprovechando las elecciones del 29N, pero es un bulo recurrente.

La Policía Nacional ya lo desmintió en 2025 y aseguró que no tenía constancia de que se hubieran registrado este tipo de actos delictivos en España.

Por su parte, el INE recuerda que “los censos de población se hacen desde hace años únicamente mediante registros administrativos. Es decir, sin visitas presenciales”.

LINK AL ARTÍCULO: https://www.newtral.es/ine-bulo-datos-elecciones-29n/20261013/

Nos preguntáis por la supuesta campaña de Marruecos para votar a Sánchez en las elecciones

Publicaciones en redes sociales han afirmado que Marruecos ha hecho una campaña para que su comunidad en España “vote por Pedro Sánchez y el PSOE” en las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre. Sin embargo, no hay registros de que el Gobierno marroquí o alguna institución del país haya hecho un llamamiento en este sentido.

Algunos posts citaban como fuente a una página de Facebook llamada “News Marroquíes España”.

Newtral.es se puso en contacto con su administrador, que aseguró que la cuenta es “un proyecto personal e independiente” y que “no es un medio de comunicación oficial, no está vinculada al gobierno de Marruecos ni a ningún partido político, ni recibe financiación pública”.

LINK AL ARTÍCULO: https://www.newtral.es/campana-marruecos-votar-sanchez/20261013/

Con la colaboración de Macarena Lledó, Sofía Pérez, Guillermo Infantes, Lara Montoto y Diego Pérez.

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Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 29 de noviembre.

https://www.newtral.es/bulos-elecciones-29n/20261121/

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