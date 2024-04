La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido este lunes al ministro de Transportes, Óscar Puente, asegurando "le ha puesto para insultar". "No merece un solo minuto", ha asegurado la dirigente madrileña en referencias a las declaraciones del socialista, donde asegura que "ella es, sin duda, responsable de haber salido" en defensa de su novio Alberto Rodríguez Amador Amador "cuando era supuestamente un ciudadano particular y por haber mentido al salir en su defensa".

"No merece un solo minuto", ha dicho Ayuso en referencia a Puente y ha asegurado que "le han puesto para insultar" y "no merece más atención". Después ha intentado desviarse del tema, cargando contra el Ejecutivo central": "Es un Gobierno que no da la cara. No sabemos los parados que hay, no sabemos cuántos inmigrantes llegan a España, no sabemos los viajes a República Dominicana...". "No sabemos nada de transparencia del Gobierno", ha añadido.

La presidenta madrileña ha cargado también contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándolo de "colonizar instituciones" y de "nepotismo sin transparencia". Sobre la acusación particular del PSOE de Madrid en el caso de su novio, ha dicho que es una "gran torpeza" por ser "incapaces de disimular la estrategia".

"Intentan hacer daño a un adversario. Es una persecución. Hace flaco favor a la verdad. Allá ellos con esas actitudes chavistas. Demuestra que el PSOE a través de Madrid está solo a eso. No me extraña que se estén quedando los últimos, no hacen nada en positivo", ha añadido.