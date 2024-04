El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a atacar este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el caso de su pareja Alberto González Amador. El socialista ha asegurado que "ella es, sin duda, responsable de haber salido en su defensa cuando era supuestamente un ciudadano particular y por haber mentido al salir en su defensa": "Eso es incontestable".

"Ha dicho que el que le debe dinero a ese señor es Hacienda, no Hacienda a él. Y resulta que eso es falso, que es él quien debe dinero a Hacienda", ha sostenido, ha añadido que "resulta que no era una inspección fiscal, sino una fase judicial posterior a la inspección". Así lo ha expresado Puente en el programa Más de uno en Onda Cero, donde ha asegurado que ahora el PSOE señalará a Ayuso "con más motivos". En este sentido, ha ahondando en que es "innegable" y que no puede eludirse que Ayuso convive con una persona que ha cometido "presuntamente un delito de fraude fiscal y falsedad en documento mercantil" y que, fruto de ese delito, "adquiere una vivienda" en la que reside la propia presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Negarlo es ponerse una venda delante de los ojos, esa es la realidad", ha proseguido Puente. Preguntado sobre por qué definió como testaferro al novio de Ayuso, ha argumentado que él "usa mucho el sarcasmo para analizar la realidad" y que "es un tuit nada más". Pero añade que tiene "razones fundadas para sospechar que algo de eso hay" y cree que "están a la luz de todo el mundo". "Hoy tenemos noticias sobre los ingresos de González Amador y su vinculación con algunas actividades de la CAM", ha sostenido en referencia a la empresa Quirón.

Sobre si tiene información de que la CAM ha tenido trato de favor hacía Quirón, ha asegurado que "eso parece" porque "ha habido un incremento importante en la facturación de Quirón con Madrid". "Hay una relación evidente de este señor con Quirón, ya se verá, para eso hay una investigación", ha añadido. Y ha terminado preguntándose "qué sucedería en este país" si quien hubiera cometido esos hechos hubiera sido la pareja del presidente del Gobierno: "Imagínese que esta mujer hubiera cometido fraude fiscal y este hombre viviera con ella, y viviera en la vivienda que ha comprado esa señora, es que no sé si podríamos vivir en este país los que participamos en un partido como el PSOE".

Puente asegura que tiene "bastante más razones para pensar mal" por los presuntos delitos fiscales cometidos por la pareja de la presidenta madrileña que del "disparate cósmico" que intenta vincular el rescate de Air Europa con la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. "Hay bastantes más razones para pensar mal de una relación directa causal entre unos ingresos de una persona concreta que tiene una relación de convivencia con la presidenta de la Comunidad de Madrid que, permítame decirlo, el disparate cósmico de que el rescate de Air Europa tiene algo que ver con la mujer del presidente del Gobierno", ha defendido el ministro.

Respuesta del PP de Madrid

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha respondido al ministro, señalando que lo que "haga Ayuso en su ámbito personal no le incumben a él ni a Óscar Puente". Asimismo, ha sostenido que el socialista está puesto en su cargo "para esparcir basura y tapar lo que tenga que ver con el ministerio" en referencia al caso Koldo, señalando que es "uno de los focos de esta trama que afecta al PSOE".

"Todo esto dice mucho del Partido Socialista, pero nosotros no vamos a entrar en ese juego", ha sostenido la mano derecha de la presidenta madrileña, que resta importancia al caso de Alberto González.