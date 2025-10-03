La UCO señala que el PSOE pagó en efectivo a Ábalos por liquidaciones de gastos: "Ya tengo el sobre de Ferraz"

Los detalles En el informe de la Unidad Central Operativa compara las cantidades de dinero que los socialistas comunicaron que habían dado a Ábalos y a García con conversaciones que figuran en la causa, como las del exasesor con su entonces pareja, Patricia Uriz.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, enviado al Tribunal Supremo, investiga posibles entregas de dinero en efectivo del PSOE al exministro José Luis Ábalos no declaradas. El informe incluye fotografías de sobres con el logotipo del PSOE y detalla discrepancias entre las cantidades reportadas por el partido y las conversaciones de los implicados. Un ejemplo revela un sobre con 826,73 euros, cuando debería contener 321,29 euros. La UCO destaca diferencias en los pagos informados entre 2018 y 2020.

"Ya tengo el sobre de Ferraz". Es una de las frases recogidas en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al Tribunal Supremo sobre el patrimonio del exministro socialista José Luis Ábalos, en el que se mencionan posibles entregas de dinero en efectivo por parte del PSOE a Ábalos que no habrían sido declaradas por este partido ante el juez.

La frase del sobre de Ferraz la pronunció la exmujer de Koldo García, Patricia Uriz, al que fuera su marido en el año 2018. Koldo García, entonces asesor de Ábalos, contestó: "El sobre de Víctor (Ábalos), a mi mesa, y el de Ferraz, a la mesa del ministro". En el informe vienen recogidas dos fotografías con sobres con el logotipo del PSOE.

El informe detalla que el PSOE aportó información que aseguraba que, entre los años 2017 y 2021, Ábalos "percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo", con un "resumen mensual de los pagos realizados por caja, por un importe de 19.638,97 euros". No obstante, añaden, que hay casos en los que "no se ha podido confirmar" la correspondencia entre los datos aportados por la formación socialista y las cantidades de las que hablaban los implicados en sus conversaciones.

La UCO pone un ejemplo en el que habla de un sobre dirigido a Ábalos recogido por Koldo García en junio de 2019. Ese sobre, según el PSOE, debería contener 321,29 euros en efectivo, procedentes de la caja. Sin embargo, ese sobre contendría 826,73 euros, una diferencia de 505,44 euros.

"Os falta por cobrar 4.512,90 más 2.605 del restaurante"

Uno de los folios del informe compara por años la información dada por el PSOE acerca de estos pagos y los pagos recibidos "del PSOE sin respaldo documental", basándose en las evidencias de las conversaciones. En los años 2017 y 2021 "no se hallan pagos distintos a los informados por el PSOE", pero en 2018, 2019 y 2020 hay conversaciones de Koldo García con Celia (trabajadora de Ferraz) y Uriz en las que se dan cantidades exactas.

"Os falta por cobrar 4.512,90 más 2.605 del restaurante", traslada Celia a Koldo García, a lo este responde: "Lo del restaurante páralo hasta que lo vea. Lo otro sí puedes". En otra conversación, Urtiz dice a Koldo García: "Cariño, me llamó ayer Celia que podía ir a buscar tu dinero y, según me dijo, el de José. He mandado un motorista". Es en ese mensaje cuando adjunta la foto de un sobre con el nombre de Ábalos, en el que pone que hay 826,73 euros. "Se han hallado pagos por una cuantía superior a la acreditada", explica la UCO en una nota.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.