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laSexta habla con algunos de los menores que permanecen en las calles de Ceuta: "Necesito un médico, llevo tres días sin poder ponerme en pie"

Los detalles "Agua y comida sí que tenemos, pero nos faltan toallitas y baño", ha contado una de las menores que malviven en las calles de la ciudad desde hace casi una semana.

laSexta habla con algunos de los menores que permanecen en las calles de Ceuta: "Necesito un médico, llevo tres días sin poder ponerme en pie"
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Ceuta atiende este miércoles a un total de 1.017 menores extranjeros no acompañados —267 más que antes de la crisis migratoria en la ciudad—, una cifra que refleja la "extraordinaria presión" que soporta el sistema de protección de menores desde la entrada masiva de la pasada semana.

Además, según un censo improvisado realizado por los propios vecinos del barrio de El Príncipe cifra en 5.000 los niños, niñas y adolescentes que permanecen en Ceuta.

La tarde de este miércoles laSexta ha podido recoger los testimonios de dos de esos menores que malviven en las calles de Ceuta desde hace casi una semana, algunos incluso enfermos o heridos.

"Necesito un médico, llevo tres días sin poder ponerme en pie", ha revelado uno de estos menores. "Estaba huyendo de los militares, me metí en una calle y me atropellaron", ha explicado.

Mientras, otra menor ha apuntado: "Agua y comida sí que tenemos, pero nos faltan toallitas y baño". Aunque tratan de atender las necesidades de los más vulnerables en esta tragedia, muchos deambulan aún por las calles solos.

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