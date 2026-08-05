El doble miedo de las niñas migrantes en Ceuta: duermen entre cartones y son presa fácil para las mafias de prostitución

Los detalles De entre los menores que duermen en cartones, entre naves y descampados, las niñas son las que corren un mayor peligro. Las organizaciones de ayuda humanitaria temen que algunas sean captadas por mafias de prostitución.

En Ceuta, las niñas que duermen en la calle o en asentamientos improvisados enfrentan un grave riesgo de caer en manos de mafias de prostitución. Muchas de estas menores, que han dejado atrás a sus familias en Marruecos, se niegan a regresar debido a las duras condiciones en su país. Su vulnerabilidad se ve incrementada no solo por ser menores, sino también por el peligro añadido de ser mujeres en un entorno de desesperación. El Ministerio de Igualdad insta a la ciudad de Ceuta a proporcionarles un refugio seguro y asistencia básica para evitar la violencia y explotación. Save the Children destaca la presión y complejidad del contexto actual, subrayando la necesidad de proteger a estas jóvenes.

De entre esos menores que duermen en cartones, entre naves y descampados, las niñas son las que corren un mayor peligro. Las organizaciones de ayuda humanitaria temen que algunas puedan caer en manos de las mafias de prostitución que hay en la ciudad.

En las barriadas improvisadas de Ceuta, muchas menores viven resguardadas. Algunas de ellas traducen su inquietud a través de otra persona que lo cuenta a laSexta Noticias.

"Aunque duerman en la calle, aunque mueran aquí, no van a volver a Marruecos", aseguran. Muchas dejaron a sus familias atrás por unas condiciones en su país en las que no quiere vivir, por lo que sin pensarlo se lanzaron al agua

Como ellas, hay muchas mujeres menores de edad, concretamente niñas, que se aferran a esta ciudad autónoma. Jóvenes que no solo son vulnerables por ser menores, sino que lo son también por el riesgo alrededor de ser mujer acrecentado por su desesperación.

Es la postura que ha compartido por el Ministerio de Igualdad con la ciudad autónoma de Ceuta: “La ciudad debe atender a estas mujeres en riesgo de sufrir violencias machistas, propiciarles un lugar seguro donde puedan recibir la asistencia básica por parte de todas las administraciones competentes”.

Y le brindan su disposición, dicen, para que "esta crisis termine de la mejor manera posible" sin producirse los peligros que acarrea. "Es un contexto de muchísima presión y complejidad que hace que las niñas y adolescentes estén expuestas a violencia y explotación", asegura Catalina Perazzo, directora de influencia y desarrollo territorial en Save the Children. Y así, mujeres que han conseguido llegar a Ceuta para tener una vida mejor, puedan seguir ese objetivo.

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