Isabel Díaz Ayuso admite que le preocupa el precio de la vivienda en Madrid. En declaraciones a 'Yo Dona', la presidenta autonómica explica que lleva 20 años viviendo de alquiler y reconoce que, aunque le hace ilusión comprarse una casa, "cada vez se está poniendo más difícil" porque "en Madrid se ha disparado la vivienda".

Así lo reconoce la líder del Ejecutivo madrileño en una entrevista en la que también reconoce que ha perdido toda amistad con el que fuera líder del PP, Pablo Casado, con quien no ha vuelto a hablar desde que estalló la crisis interna en el partido que acabó con su salida.

Unas declaraciones en las que niega que aspire a llegar a la Moncloa, afirmando que "no puede haber algo más alto que la Comunidad de Madrid" y en las que carga duramente contra Pedro Sánchez. "No tenemos buena relación", dice sobre el presidente del Gobierno, a quien acusa de estar "destrozando España y causando un inmenso daño".

"Nada ha ido mejor con Pedro Sánchez. Si creo que es el causante de todo lo que está pasando, ¿qué vamos a hacer, pastelear por la espalda cuando nadie nos ve?", plantea.

En la entrevista, la dirigente 'popular' se resiste a identificarse como feminista, aunque argumenta que ha "podido ser el ejemplo puro del feminismo" por pagar todos sus alquileres y su carrera. "Nunca he dependido de un hombre", reivindica. "Si la igualdad es ser igual al hombre en oportunidades y ante la ley, por supuesto, pero mucho de lo que está pasando no es feminismo", apostilla no obstante.

Además, revela a la revista que "alguna vez" ha escrito a Julio Iglesias, cuyo contacto tiene en el móvil y a quien define como "el poeta de España". "Ese hombre es lo más", sostiene.