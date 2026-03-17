Una historia y varias versiones a debate sobre España en América con algo claro: no se puede juzgar 1492 con ojos de 2026

El contexto Son muchos los expertos que coinciden en la misma teoría: aquellos hombres y mujeres no eran libres. Muchos eran carnaza para sacrificios de los mexicas y, por eso, se unieron a las tropas españolas.

La colonización de América por parte de España es un tema complejo y debatido. Aunque se cometieron abusos, no hubo un intento de exterminio o esclavización de la población indígena. Hernán Cortés llegó a México en 1519, buscando riqueza y fama, y logró conquistar el imperio Azteca con la ayuda de pueblos sometidos que se unieron a él para escapar de los sacrificios humanos. El escritor Juan Miguel Zunzunegui destaca que la llegada de los españoles trajo derechos humanos, aunque las acciones no siempre fueron pacíficas. En 1990, España pidió perdón a México por los abusos cometidos, reconociendo que los esfuerzos por proteger a los nativos fueron insuficientes. Esta historia sigue siendo objeto de discusión y reinterpretación.

¿Cometió España abusos durante la colonización de América? Claro. ¿Quiso exterminar a la población indígena y esclavizarla? Rotundamente no. ¿Cuánto hay de cierto en la leyenda negra? En lo que estamos todos seguro de acuerdo es en que no se puede juzgar lo que pasó en 1492 con los ojos de 2026.

En el año 1519 Hernán Cortés llegaba a las Costas de México. "¿En busca de fama y fortuna? Por su puesto. Aquí nadie va a por la aventura, en el peor de los casos mandabas escribir tu historia y te convertías en un héroe", remarcó Nayibe Gutiérrez, doctora en Historia de América en la Universidad Pablo de Olavide, en 2023.

Cortés inició una expedición que le llevó a la conquista del imperio Azteca. "Hay imperios construidos con una verdadera estructura militar y fiscal y hay también pueblos sometidos, pueblos que son vasallos", explicó José Antonio Piqueras, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Jaume I.

Son muchos los expertos que coinciden en esta teoría: aquellos hombres y mujeres no eran libres. Muchos eran carnaza para sacrificios de los mexicas y, por eso, se unieron a las tropas españolas. "Pedir disculpas por lo que pasó en 1521 es disculparte porque México exista. ¿Sabes cuándo empiezan los derechos humanos en México? Cuando llega España. A ver, ¿en qué momento hay derechos humanos cuando un pueblo tiene derecho a arrancarte el corazón y luego comérselo?", reseñaba el escritor mexicano Juan Miguel Zunzunegui el pasado noviembre en Al Rojo Vivo.

Porque sí, los aztecas hacían sacrificios humanos y para muchos unirse a Hernán Cortés suponía sobrevivir, ya que él los quería para trabajar y no como esclavos. "Hay 10.000 españoles, imagínate que te pones a matar indios, ¿qué van a hacer los españoles ahí? Las catedrales de México las construyeron los indios y no lo hacen con mano de obra esclava porque la esclavitud siempre estuvo prohibida, lo hacen de manera asalariada, algo que hoy en día ni se entiende", remarcó Zunzunegui.

Pero eso no quiere decir que la manera de actuar entonces fuese ejemplar, de diálogo y acuerdos pacíficos, hubo batallas muy sangrientas. En 1990 España pidió perdón a México por los abusos que se pudieron cometer durante el período imperial, "que por la fuerza impusieron su sinrazón", como dijo entonces el rey emérito.

El monarca afirmó que, si bien la Corona española hizo esfuerzos por proteger a los nativos, estos fueron "insuficientes" y "no siempre se aplicaron en la práctica", reconociendo los excesos históricos. Una historia, varias versiones, que, en la actualidad, vuelven a estar en debate.

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