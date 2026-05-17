Habla el autor de 'Mierdificación'

Así nos utilizan las plataformas de búsqueda: "Hicieron que el sistema fuera peor para aumentar sus ingresos; nos roban y espían"

¿Por qué es importante? Al principio nos ofrecían lo que necesitábamos, después nos utilizaron para que los anunciantes pagasen y ahora solo sirven para engordar los bolsillos de sus propietarios.

Cogemos el móvil, encendemos el ordenador o la tablet e incluso utilizamos nuestro reloj y cualquier dispositivo nos lleva directos a las plataformas de búsqueda pero, ¿qué nos aporta pasar tiempo ahí?.

Cory Doctorow, activista digital y autor de 'Mierdificación', expresa al respecto que ya "casi no queda ningún valor para usuarios o empresas, sino que solo lo justo para mantenernos atrapados".

Eso es lo que buscan sus dueños: que sigamos enganchados y que no nos vayamos aunque no encontremos lo que nos interesa.

"Para mantener el crecimiento de sus ingresos, hicieron que el sistema de búsqueda fuera peor, porque si haces más de una búsqueda, ellos ganan más", critica el activista digital.

Y esa práctica tiene un nombre: 'Mierdificación', que ha sido acuñado por este investigador canadiense para explicar cómo las plataformas van a peor. "No solo estas empresas nos roban y nos espían, sino que actúan como brazo del 'trumpismo'", denuncia Cory Doctorow.

Al principio, nos ofrecían lo que necesitábamos, después nos utilizaron para que los anunciantes pagasen y ahora solo sirven para engordar los bolsillos de sus propietarios. "Ellos quieren que pienses que no puedes hablar con tus amigos sin que Zuckerberg te esté escuchando, pero cómo utilizamos la tecnología y cómo funciona está absolutamente bajo nuestro control", afirma el investigador.

Pero ojo, porque el poder sigue en nuestra mano, ya que seguimos siendo nosotros quienes decidimos qué hacemos con nuestro tiempo y con nuestros clics.

