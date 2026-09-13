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Conflicto en Oriente Medio

El USS George Washington, la columna vertebral del Ejército estadounidense que está en la mira de Irán

Los detalles La nave se ha convertido en la columna vertebral del Ejército estadounidense en la guerra contra Irán.

Imagen de archivo del portaviones USS George Washington
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Irán está usando nuevos misiles con el objetivo de golpear a los portaaviones estadounidenses. Desde la Segunda Guerra Mundial han sido la parte esencial de su marina, pero la guerra con Irán está poniendo al límite sus capacidades.

Como es el caso del USS George Washington, la columna vertebral del Ejército estadounidense en la guerra contra Irán. El portaviones, que cuenta con más de 5.000 efectivos, aviones de combate y sus misiles y bombas, ha sido mostrado por parte de Estados Unidos para sacar pecho de su capacidad.

El portaviones opera junto a destructores de misiles guiados para protegerles de los ataques iraníes, lo que le hace jugar un papel crucial en la guerra y por ello fue enviado a Oriente Medio en agosto reemplazando al desgastado USS Abraham Lincoln.

"En estos momentos tendría fuerzas para combatir contra China y en Oriente Medio", señala el analista militar Guillermo Pulido.

Marineros y todo tipo de armas para proteger y defender al portaviones de Irán: "En el caso de que sean eficaces estos misiles, pues EEUU tendría que retirarse a más de 1.000 kilómetros de distancia".

Porque tienen el objetivo de garantizar que los pilotos y marineros estén preparados para todas las amenazas posibles.

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