Los detalles La nave se ha convertido en la columna vertebral del Ejército estadounidense en la guerra contra Irán.

Irán está utilizando nuevos misiles para atacar a los portaaviones estadounidenses, poniendo a prueba sus capacidades desde la Segunda Guerra Mundial. El USS George Washington, un portaviones crucial en la guerra contra Irán, cuenta con más de 5.000 efectivos y aviones de combate. Este portaviones, junto a destructores de misiles guiados, juega un papel esencial en la protección contra ataques iraníes y fue desplegado en Oriente Medio en agosto para sustituir al USS Abraham Lincoln. Según el analista militar Guillermo Pulido, Estados Unidos podría combatir simultáneamente en China y Oriente Medio, aunque la eficacia de los misiles iraníes podría forzar una retirada estratégica.

Irán está usando nuevos misiles con el objetivo de golpear a los portaaviones estadounidenses. Desde la Segunda Guerra Mundial han sido la parte esencial de su marina, pero la guerra con Irán está poniendo al límite sus capacidades.

Como es el caso del USS George Washington, la columna vertebral del Ejército estadounidense en la guerra contra Irán. El portaviones, que cuenta con más de 5.000 efectivos, aviones de combate y sus misiles y bombas, ha sido mostrado por parte de Estados Unidos para sacar pecho de su capacidad.

El portaviones opera junto a destructores de misiles guiados para protegerles de los ataques iraníes, lo que le hace jugar un papel crucial en la guerra y por ello fue enviado a Oriente Medio en agosto reemplazando al desgastado USS Abraham Lincoln.

"En estos momentos tendría fuerzas para combatir contra China y en Oriente Medio", señala el analista militar Guillermo Pulido.

Marineros y todo tipo de armas para proteger y defender al portaviones de Irán: "En el caso de que sean eficaces estos misiles, pues EEUU tendría que retirarse a más de 1.000 kilómetros de distancia".

Porque tienen el objetivo de garantizar que los pilotos y marineros estén preparados para todas las amenazas posibles.

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