Después de que Pablo Casado haya dado por buenas las explicaciones de Isabel Díaz Ayuso sobre los contratos de mascarillas durante la pandemia de coronavirus, el Partido Popular ha confirmado a laSexta que "concluirán satisfactoriamente" el expediente informativo abierto a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Desde Génova sostienen que es esencial unir a la formación e insisten en que defienden lo que consideran "el mejor proyecto de futuro" para España. Ante la crisis interna, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha puesto su cargo a disposición de Casaso."Si yo soy el problema, me voy", ha asegurado. No obstante, afines al líder del PP consideran que, por ahora, no le dejará caer. García Egea.