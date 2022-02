Vicente Vallés ha afirmado en La Roca que no sabe cómo va a acabar la guerra abierta en el PP, pero que le "parece que será difícil que las cosas terminen sin que pase nada". "Algo más va a ocurrir", ha señalado, a lo que ha añadido: "Alguien va a ganar, alguien va a perder, o quizás pierdan dos que están en el conflicto para que sea un tercer hombre, Feijóo, quien acabe aterrizando en Madrid y se haga cargo de la situación".

Así, el periodista ha insistido en que "todavía tienen que pasar cosas" en este conflicto donde "no se sabe muy bien si ha habido espionaje o no, si ha habido contratos inadecuados, o si han sido éticos o no". "Lo que se sabe es que va a haber un nuevo escenario en el que al menos uno va a perder, si no pierden los dos", ha sentenciado.