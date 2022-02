"La alternativa en este momento a Pablo Casado no es Isabel Díaz Ayuso". Así de tajante se ha expresado Fernando Garea, subdirector del diario 'El Español', a la hora de analizar en La Roca el futuro del Partido Popular. Sobre la situación actual de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el periodista cree que "no hay manera de que nadie la saque del cargo que tiene; desde luego, no desde PP ni desde Genova", por lo que, tal y como ha insistido, Ayuso "va a seguir en ese cargo".

Eso a pesar de que la dirigente madrileña "tiene una sospecha sobre sí, que es el contrato de 1,5 millones por el que su hermano cobró dinero gracias a que hizo un negocio con la Administración". Pero ¿qué pasa en el resto del PP? "En este momento, la alternativa a Casado es Alberto Núñez Feijóo", ha expresado Garea. Sus palabras van en la línea de lo expresado unas horas antes por el director de 'El Español', Pedro J. Ramírez: "Ha demostrado ser capaz de reducir a Vox a la mínima expresión, así como de tener planteamientos de estado en los grandes asuntos nacionales".